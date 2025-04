Gustavo Petro hizo pública la adquisición de una nueva flotilla de cazabombarderos Saab Gripen para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Esto causó un intenso debate a nivel nacional.

El anuncio surge en un contexto de reconocida crisis económica por el mismo Gobierno, lo que ha intensificado las críticas por parte de la oposición y ciudadanos en general.

Con esta decisión se reemplazarían los antiguos aviones de combate Kfir, sino que también ha desatado controversias debido a las contradicciones evidenciadas con posturas anteriores de Petro.

Durante el 2021, Petro, siendo entonces senador, criticó fuertemente las compras de aviones durante el mandato de Iván Duque, calificándolas de irresponsables en medio de una crisis económica aguda por la pandemia del COVID-19.

#VIDEO I Estos son los nuevos aviones de combate que comprará Colombia a Suecia según anunció el presidente @PetroGustavo. Se trata de aeronaves Gripen de la compañía @Saab que reemplazarán la flota obsoleta de los Kfir. Vía: @Ovillar @CaracolRadio pic.twitter.com/UyybWqRjVQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 3, 2025

En aquel momento, Petro expresó su desacuerdo a través de un trino diciendo: “La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se use los recursos para salvar la vida y, en cambio, sí en instrumentos para bombardear niños”.

Estas palabras han sido revividas por figuras de la oposición como el representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Andrés Forero, quien destacó lo que considera un cambio de postura ahora que Petro es presidente.

“El doble rasero y el oportunismo de Gustavo Petro es asqueante”, comentó Forero al tiempo que se refiere a la situación económica del país agrega más leña al fuego.

#SiempreHayUnTrino El doble rasero y el oportunismo de @petrogustavo es asqueante. https://t.co/KYv2BH1RR6 — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) April 3, 2025

Detalles de la adquisición de nuevos aviones para la fuerza aérea

De esta manera, el comunicado oficial se difundió a través de la cuenta de Petro en la red social X, donde el presidente afirmó que este acuerdo fue posible gracias a la firma de una carta de intención con el gobierno sueco.

Además, detalló que la transacción incluye compensaciones significativas en materia de inversión social, tales como la construcción de una fábrica de paneles solares en Córdoba, la implementación de sistemas de agua potable en La Guajira y mejoras tecnológicas en el hospital San Juan de Dios en Bogotá.

Gustavo Petro, en su mensaje, explicó: “Después de la carta de intención tecnología firmada por el gobierno del Reino de Suecia, y de aprobar la defensa aérea estratégica del país como proyecto priorizado, informo: La flota de aviones que se adquirirá es completamente nueva, de última tecnología, ya implementada en Brasil, y son de la marca Saab 39 Gripen. Habrá una compensación en inversión social que consistirá en una fábrica de producción de paneles flexibles solares, última”.

Después de la carta de intención firmada por el gobierno del Reino de Suecia, y de aprobar la defensa aérea estratégica del país como proyecto priorizado informo: Los flota de aviones que se adquirirá, es completamente nueva, ultima tecnología, ya implementada en Brasil, y son… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 2, 2025

Situación financiera de Colombia en Gobierno Petro

El ejecutivo ha señalado que existe una escasez de recursos para cubrir varias necesidades básicas, lo que hace que la compra de estos aviones parezca aún más controvertida. Los críticos argumentan que el Gobierno debería priorizar inversiones en áreas más críticas para la población en lugar de en capacidades militares.

De acuerdo con informaciones recogidas de La República, las proyecciones de recaudo tributario para el Gobierno no alcanzarían las metas establecidas en el Presupuesto General de la Nación, indicando un posible déficit de $30 billones en comparación con las cifras oficiales planificadas.

Este escenario plantea un desafío significativo para el presidente Petro, quien debe equilibrar las necesidades de defensa nacional y las prioridades sociales en un período de restricciones económicas severas. La decisión de adquirir los cazas Saab Gripen continúa generando debate y podría influir significativamente en la percepción pública de su administración.

