Luego de que Gustavo Petro asegurara que algunos de sus exministros le “vieron la cara de pendejo”, se pronunció Cecilia López y dio detalles de lo que era su relación con el mandatario.

Esta exfuncionaria, quien fue la primera ministra de Agricultura de Petro, concedió una entrevista a Caracol Radio en la que no solo respondió a los señalamientos sobre su trabajo, sino que dio a conocer lo que para ella es un cambio radical que ha sufrido el dirigente.

Además, se refirió a la polémica por los consejos de ministros televisados que siempre dan de qué hablar y que se habrían convertido en un ‘show’, de acuerdo con las declaraciones de la exministra.

“Si yo hubiera sabido en qué iba a evolucionar eso, cómo el presidente pasó de unos consejos de ministros donde él realmente no actuaba, oía y dejaba discutir, a esto que estamos viendo, que es un show para él en donde insulta a los ministros, los debilita, una cosa como un protagonismo, jamás hubiera podido aceptar”, declaró López, según recogió Semana.

Cecilia López le responde a Petro por decir que su nombramiento fue un error

En este sentido, aseguró que ella tuvo que tomar una dura decisión de poner sobre la mesa su renuncia por un controvertido decreto de “expropiación exprés“.

“Acuérdense de que tal vez fui la única que renuncié. Un mes antes de que me echara, le renuncié cuando Gerardo Vega (exdirector de la Agencia Nacional de Tierras) con Laura Sarabia entraron y me confesaron que ellos eran los que iban a meter esa expropiación exprés en el Plan de Desarrollo. Yo le renuncié, le golpeé la mesa a Laura y le dije: ‘Me voy porque yo soy una demócrata’. Y a los 10 minutos el presidente se echó para atrás y Laura me llamó y me dijo: ‘No, no, no, el presidente retira el decreto’. A mí que no me vengan con cuentos. Yo no me arrepiento porque hice cosas muy importantes que el país me reconoce”, agregó.

¿Cómo ha cambiado Petro, según Cecilia López?

La economista del partido Liberal aseguró a la citada emisora que al principio de su mandato, el líder del Pacto Histórico manejaba todo de manera menos radical que en los últimos meses. Incluso habló de que logró convencer al Gobierno de frenar algunos procesos perjudiciales en temas de agricultura.

“En esos 8 meses, el período más corto que he estado en los seis gobiernos en que he participado, yo hice cosas sin protocolo. Ese Petro no es el Petro de hoy. Con el Petro de hoy jamás pudiera trabajar”, dijo López, de acuerdo con la revista.

Asimismo, indicó que los consejos de ministros eran muy diferentes, que él escuchaba y que muchas veces la discusión era entre los ministros y él no intervenía como lo hace ahora.

“Hubo el momento en que yo sentí que la cosa estaba cambiando. Fue el día en que yo estaba con él en Zarzal (Valle del Cauca). Fuimos con el director de la SAE en ese momento. Estaba Laura, estaba Gerardo Vega y fuimos en el avión. Y ese día sí dije: ‘esto cambio. Yo no me imaginé que esa noche nos iban a botar”, recordó Lopez.

Cecilia López dijo cómo le pidieron la renuncia

De la misma manera, relató que sí alcanzó a ver como Petro radicalizaba su discurso en cuanto al tema de tierras y, aunque ella intentó intervenir o hacerle caer en cuenta de lo que estaba pasando, en ese momento la sacaron del gabinete.

“Cuando yo le oí el discurso al de la SAE, Virgen santísima, se volvió una locura. Y cuando le oí el discurso al de la SAE invitando a los campesinos, esto fue frente a un grupo grande de campesinos, a que más o menos invadieran todas las tierras, yo dije: ‘Dios mío’. Y cuando el presidente habló, yo me le acerqué y le dije: ‘Presidente, esto es declaración de guerra’. En ese momento él fue muy agresivo y cuando nos montamos en el avión nos regañó a Gerardo y a mí. Me sorprendió y dije: ‘¿aquí qué pasó?‘”, agregó.

Finalmente, cerró su historia asegurando que fue su excompañero José Antonio Ocampo quien le informó de la decisión del ejecutivo de pedir las renuncias protocolarias.

“Pero después, cuando bajamos del avión, de nuevo amablemente me dijo: ‘Hasta mañana, que descanse’. Pues mi sorpresa fue cuando llegué a mi casa y me estaba entrando a la ducha cansada. Después de semejante día de ver esta cosa como tan aburrida, como tan agresiva, me llama José Antonio Ocampo y me pregunta si ya me habían pedido la renuncia. Nos pidieron la renuncia protocolaria y tenía 25 llamadas de Laura”, concluyó sobre este tema.

