Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Tras el recorte presupuestal efectuado por el Gobierno de Gustavo Petro esta semana, superior a los $ 12 billones y que afecta tanto a entidades de primer orden como proyectos de infraestructura del país, este miércoles el presidente responsabilizó al Congreso y dijo que “ahora están llorando porque no hay plata”.

(Vea también: Thomas Greg & Sons desiste demanda contra el Estado por expedición de pasaportes)

En el decreto expedido por el Ejecutivo se evidencia que el Ministerio de Hacienda fue la cartera que sufrió más recortes, con $ 3,6 billones. Le siguen el Ministerio del Trabajo con $ 2,8 billones; la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con $ 1,2 billones; el Ministerio de Defensa con $ 0,7 billones; el Ministerio de Igualdad con $ 0,6 billones; el Ministerio del Interior con $ 0,3 billones; el Ministerio de Vivienda con $ 0,3 billones; y el Ministerio de Salud con $ 0,21 billones.

En la lista de obras cuyos recursos no están asegurados también aparecen la primera línea del Metro para Bogotá (se le recortarán $ 770.300 millones), el Metro Ligero de la Avenida 80 en Medellín ($ 497.600 millones), el Regiotram de Occidente ($ 345.735 millones) y la Troncal de Transmilenio por la Calle 13 ($ 328.500 millones).

Frente a ello, durante la posesión de la nueva canciller Laura Sarabia, así como de Diego Guevara como ministro de Hacienda, y de Jorge Rojas como director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre; Petro la emprendió contra el Congreso y dijo que los recortes presupuestales tienen como origen el hundimiento de la ley de financiamiento.

Lee También

En esa línea, responsabilizó al presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador) y a la representante Katherine Miranda (Alianza Verde): “Ahora están llorando porque no hay plata pa’l metro, pa’l Toyo, para la carretera… pues ellos mismos hundieron la ley de financiamiento. Ellos son los culpables. El señor Efraín Cepeda se tiró a Colombia, empezando por el Caribe, sin agüero”.

Según la tesis del jefe de Estado, los recortes presupuestales no son tal, sino un mero “aplazamiento de ciertos negocios”, señalando que no iban a “perjudicar al pueblo de Colombia” en rubros como salud, educación o pensiones. Por ello, instó al Congreso a nuevamente evaluar iniciativas similares a la ley de financiamiento para no tener que materializar el recorte del todo.

(Lea también: Disidencias de las Farc estarían planeando matar al gobernador de Antioquia en Medellín)

“Se aplazan ciertos negocios de gente muy poderosa en Colombia. ¿No quieren que se aplace? Pues el Congreso de Colombia debe estudiar cómo se financia para este año eso que se aplazó. Si no quiere, bien no me pongo bravo, entonces se recorta”, agregó.

En referencia a la caída del índice de crecimiento del PIB (producto interno bruto en noviembre), Petro manifestó que obedeció al recorte presupuestal “porque paramos el Gobierno y la economía se estancó. La locomotora éramos nosotros y nos dejamos parar por errores internos y porque también hay quienes quieren que paremos”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.