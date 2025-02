Durante la posesión de Laura Sarabia como canciller, Gustavo Petro aprovechó su alocución desde la Casa de Nariño para asegurar que la pausa al presupuesto de Colpensiones no se trata de un recorte y tampoco afectará las pensiones de los afiliados.

La preocupación se originó por un decreto del pasado diciembre de 2024 en el que varias entidades tendrían que esperar por un nuevo aplazamiento. Por el lado del fondo público de pensiones, fue de 2,7 billones de pesos. Por el documento, muchos interpretaron que se trataba de un recorte y que esto pondría en peligro los futuros pagos de pensiones.

Ante esta situación, el mandatario dijo que no se trataba de un recorte, sino de un aplazamiento en recursos públicos y que este no iba a comprometer las mesadas de miles de jubilados. Agregó que la confusión se dio por un error de dos funcionarios del Ministerio de Hacienda a la hora de hacer el decreto.

“ Yo no voy a quitar ni una pensión , olvídense. El ministro [de Hacienda] tendrá que decir por qué apareció eso en un decreto, que fue el de las pensiones, pero que no es más que un error de dos funcionarios”, aseguró Petro en su intervención.

El presidente reiteró que es un aplazamiento presupuestal en el cual no se compromete dinero de otras necesidades de los habitantes de Colombia, como lo son la salud y la educación.

“La filosofía que tuvimos, no para el recorte, para el aplazamiento (no hemos recortado nada, ni un peso) del gasto que no perjudica al pueblo de Colombia en salud, educación, en pensiones y en otras materias”, agregó.