green

El congresista se manifestó después de que el secretario de Gobierno bogotano, Luis Ernesto Gómez, anunciara que el pico y cédula en la capital no cobijaría restaurantes y hoteles.

El funcionario sostuvo que el cambio se produjo “escuchando a pequeños empresarios y tras un acuerdo con ellos”, pero Santos no le creyó: “No escucharon a nadie, no mientan. Improvisaron tomando medidas draconianas sin ningún tipo de planeación y les tocó echar para atrás”, aseveró.

“El afán de mostrar gestión con medidas autoritarias le ganó al principio de planeación. A esta alcaldía la evidencia le genera alergia”, agregó.

No escucharon a nadie, no mientan. Improvisaron tomando medidas draconianas sin ningún tipo de planeación y les tocó echar para atrás. El afán de mostrar gestión con medidas autoritarias le ganó al principio de planeación. A esta alcaldía la evidencia le genera alergia. https://t.co/NoGZzwmxjl — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) December 23, 2020

Otros criticaron la otra parte de lo dicho por Gómez. “Cada medida sanitaria que hemos tomado en Bogotá busca un equilibrio entre el cuidado de la salud y de la economía“, afirmó.

Sin embargo, el analista de RCN Radio Jorge Restrepo dijo que “economía y buena salud pública no se oponen, ni en pandemia”, por lo que, según él, no existía tal equilibrio. “Gobernar no es un juego de planificación centralizada a la soviética“, agregó.

Mejor economía y buena salud pública no se oponen, ni en pandemia. El tal “equilibrio entre salud y economía” no existe, Secretario, por eso no podrá encontrarlo. Gobernar no es un juego de planificación centralizada a la soviética. https://t.co/bRU26bsDmF — Jorge Restrepo (@JorgeARestrepo) December 23, 2020

Sin embargo, otros fueron menos duros y valoraron el cambio de opinión de la administración distrital. Así lo expresó, por ejemplo, el concejal Celio Nieves: “Bien por atender las solicitudes de ciudadanía y de algunos concejales“, trinó.