Claudia López se sacudió de la ola de comentarios que sobre ella ha hecho Gustavo Petro a través de Twitter, pues la mujer aboga por defender la puesta en marcha de la construcción de la primera línea del metro de manera elevada, obra que ya está contratada y en ejecución.

(Vea también: Procuraduría le pidió a Petro que sustente los cambios que quiere en el Metro de Bogotá)

Entre tanto, el gobernante se inclina por frenar los trabajos, que van en un 18 %, según reporte oficial, para hacer la construcción de esa línea de manera subterránea, sobre lo cual el ministro de Transporte advirtió que si no se hace lo que el Gobierno Nacional quiere, este frenaría los recursos de la Nación para las siguientes líneas del metro y demás obras en Bogotá para las que los montos ya están asignados.

Fue por ello que mientras López apareció este lunes 6 de febrero de 2023 en medios de comunicación defendiendo la ejecución de la obra y diciendo que Petro no podía meterle freno a las necesidades de los bogotanos porque sin los votos de ellos él no estaría en el poder, el propio presidente se dedicó a refutarla a través una ráfaga de mensajes de Twitter asegurando que lo mejor es cambiar lo que ya se empezó y hacer la primera línea del metro subterráneamente.

Acá, uno de los tuits de Petro contra las declaraciones de Claudia López:

Aquí se evidencia como compraron predios sin tener estudios de diseño. Expropiaron a familias bogotanas sin tener estudios. Al subterranizar se valorizan todos los predios, incluidos los expropiados por el Distrito. No hay detrimento sino enriquecimiento patrimonial. https://t.co/TBTPmptCjz — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2023

Lee También

Crítica de Claudia López a Gustavo Petro por metro de Bogotá

Estando en Blu Radio, la alcaldesa fue enterada de la gran cantidad de trinos de Petro contradiciéndola, lo que fue usado por la mujer para responderle de manera directa y dar a entender que ella tiene cosas más importantes que dedicarse al Twitter, como lo hace su detractor.

“No tengo la capacidad de tuitear del presidente Petro, a mí me toca trabajar. No puedo volver esto un tuit contra otro tuit. No sé cómo sea la agenda del presidente, yo tengo mucho trabajo”, respondió en principio.

Y recalcó: “Yo soy alcaldesa, no tuitera”.

Acto seguido, dijo que ella no tiene nada que ver con el malestar del presidente: “Esta pelea no es conmigo, estoy quedando en la mitad de un tiroteo entre Petro y Enrique Peñalosa, Bogotá lleva en eso 8 años y el metro no es de ellos”.

En consecuencia, le pidió al mandatario no ser un palo en rueda: “Está viendo cómo parar los contratos y esto no puede ser a los tiros, ni por tuit, ni con amenazas. Todo debe ser estar ceñido a la ley y con respeto”.

Sin embargo, la espinita al parecer era mucho más profunda y por ello López reiteró que no caerá en el juego del gobernante: “Esto no se va a arreglar en matoneo de bodegas, no puedo competir con la bodega del presidente”

“No me voy a dedicar a tuitear, no me pagan por eso. No me voy a gastar el dinero de los bogotanos en eso”, destacó.

Y cerró aseverando que los únicos perjudicados con toda esta polémica van a terminar siendo los ciudadanos y el propio presidente.

“Esa pelotera no le sirve a Bogotá y no le sirve a él para su Gobierno”, cerró.