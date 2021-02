En agosto del año pasado, la Corte Constitucional hizo público un fallo de tutela cuya aclaración previa señala que la entidad prescindirá del lenguaje inclusivo pues, por cuestiones gramaticales, el uso del masculino genérico incluye también a las mujeres y no supone una voz discriminatoria.

Tal apuntación se dio al interior del fallo T-344-2020, atendiendo las denuncias de dos mujeres víctimas de violencia por parte de hombres.

Pese a que la mencionada consideración se dispuso únicamente para el fallo en cuestión, hay quienes ven un precedente importante en la aclaración del alto tribunal.

Sin embargo, colectivos feministas argumentan que, más allá de las bases gramaticales del español, es necesario nombrar a las mujeres por medio de la mención de los sexos masculino y femenino.

En redes sociales hubo quienes cuestionaron lo expresado por la Corte en el fallo.

No se si lo que me decepciona es que la Corte Constitucional esté usando a la RAE para justificar la exclusión de personas en el lenguaje, o que sea LA CORTE quien esté haciendo esto.

En cualquier escenario, la inclusión de género no es un asunto “innecesario” pic.twitter.com/yJC4NWpzty

— Carolina 💜✊🏼 (@cvizcainop) February 3, 2021