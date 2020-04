green

Uribe es el primer paciente que sale airoso de la batalla contra esta enfermedad, y la Secretaría de Salud de Bogotá destaca que es el primer paciente que se recuperó de coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Simón Bolívar.

El hombre se animó a contar su caso, a través de un video, para advertir a las demás personas de la gravedad:

“Me enteré de que estaba con el virus 8 días después que me desperté en la UCI del Simón Bolívar, donde me informaron que tuve que ser trasladado al hospital a causa de que convulsioné y perdí el conocimiento a causa del virus”, dijo, citado por la entidad.

El hombre recuerda que tuvo que “ser conectado a un respirador” y pasó varios días inconsciente, hasta que mostró mejoría y fue llevado a un cuarto para su recuperación.

Uribe aprovechó para enviar un mensaje a la población más joven, a la que le dijo que el virus no distingue de edades a la hora de atacar.

“Uno cree que esto a una persona joven no le va a pasar, y por eso quiero que las personas que en este momento están sufriendo a causa de este virus que luchen y crean que sí se puede. Tener fe en Dios y en la Virgen, y en las manos que nos están cuidando en este momento, nos va a ayudar mucho”, comentó.

También, hizo un clamor para que quienes gozan de buena salud y pueden estar en sus casas “tomen conciencia y cumplan con las normas, con los protocolos de no salirnos, de mantener la cuarentena y de cuidarnos”.

Uribe aseguró que su contagio provino del contacto “con una persona que, por su trabajo, tiene que viajar mucho fuera del país”, y contó que los síntomas le empezaron con “demasiada debilidad, mucho malestar en el cuerpo y dolores en el pecho”.

Este paciente hace parte de los poco más de 1.000 casos positivos que se han registrado en Bogotá, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, y estaría entre los 174 recuperados que le han ganado la batalla al virus.

Una noticia que nos alegra darles a los colombianos 🙌🏻 Este es el testimonio del primer paciente recuperado de COVID-19 en la UCI del hospital Simón Bolívar Envía un mensaje de fortaleza y aliento a quienes hoy padecen el virus y llama a todos los ciudadanos a no salir de casa pic.twitter.com/UeT3DqgAfv — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) April 9, 2020

Noticias Caracol dio a conocer que la segunda prueba al hombre dio negativa, pero que debido a la enfermedad le quedaron secuelas en sus pulmones.

“Pacientes con coronavirus que hayan tenido esa severidad pueden quedar con tos seca, fatiga, disminución de su función pulmonar y compromiso tomográfico”, explicó en el noticiero el doctor Carlos Matiz, presidente de la Asociación Colombiana de Neumología.

Matiz recomendó que estos pacientes deben seguir los mismos cuidados personales que los demás, como usar tapabocas y lavarse las manos.