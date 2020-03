green

“Según el Ministerio de Salud, mi examen dio positivo para coronavirus. Eso es lo que no entiendo; no he tenido contacto social, no he salido de Cartagena, yo ya estaba aislada desde el año pasado. No he ido a un cine, no he ido a una heladería; solamente cruzaba la calle para visitar a mi familia”, informó la mujer en La FM.

Ella duda de la veracidad del examen que le fue practicado a su hermano y dio negativo, antes de fallecer por una neumonía. De acuerdo con su relato en la frecuencia radial, eso fue lo que “quedó en el certificado de defunción”.

“Si el Ministerio (de Salud) dice que él no lo tenía y estuvo en contacto con personas infectadas; ¿cómo es posible que yo lo tenga?, si no he tenido contacto con nadie”, detalló la mujer en esa emisora.

Finalmente, Liliana narró que tuvo que exigir a las malas que le hicieran el examen ante el pánico que le dio. “Tuve que salir a la calle y ponerme en la mitad de la vía, obstruirla para que llegara la policía y me atendieran.

La cartera de Salud dio algunos detalles sobre el fallecimiento de su hermano de 58 años, que era taxista en el ‘Corralito de piedra’, y que tenía “hipertensión y diabetes no tratadas”.