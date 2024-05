La polémica por la elección del rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, alcanzó un nuevo nivel en los últimos días, cuando el exvicepresidente Francisco ‘Pacho’ Santos acusó al jurista Rodrigo Uprimny de asumir la vocería de la toma de esa universidad y el fin de la autonomía universitaria.

(Vea también: Petro amenaza con declarar emergencia económica si no se cumple condición: “No dudaré”)

Santos hizo esa afirmación en su cuenta en X (antes Twitter), donde, así mismo, le formuló varios interrogantes adicionales: @RodrigoUprimny, “¿Ha sido usted asesor del Ministerio o la ministra Aurora Vergara en el trámite de leyes? ¿Ha asesorado a la Ministra en la reforma de la Ley 30 (que regula y organiza la educación superior)? ¿Participó usted en algo en la redacción de la Ley Estatutaria (de Educación) que cursa en el Congreso? ¿Ha asesorado usted al Ministerio o la Ministra en el caso particular de la Universidad Nacional?”.

En pleno debate de de la toma de la Nacional por parte del gobierno y el fin de la autonomía universitaria hay un personaje que ha asumido la vocería de esta toma, el abogado Rodrigo Uprimmy de Dejusticia. Unas preguntas para @RodrigoUprimny

¿Ha sido usted asesor del ministerio… — Pacho Santos (@PachoSantosC) May 20, 2024

Luego, en otro trino, Santos agregó: “Usted como respetado jurista, apegado al parágrafo, artículo e inciso, ¿cree que el profesor (Leopoldo) Múnera ha incurrido en alguna falta disciplinaria si siendo empleado público llamó a la desobediencia civil dentro de la Universidad, lo que ha paralizado las actividades académicas?”.

Múnera fue ganador de la consulta entre los estamentos de la Universidad, que no era vinculante, pero no fue elegido por el Consejo Superior Universitario (CSU) para el cargo. En su lugar sí lo fue Peña.

La reacción de Múnera que había estado de acuerdo con las reglas de la elección fue la de llamar a la “desobediencia civil”, y luego sugerir la convocatoria de una “constituyente”, algo que no estaba en su programa para el cargo, y que no ha sido criticado, por lo menos públicamente, con tanta vehemencia por Uprimny como sí lo ha sido la posesión de Peña en una notaría.

Previamente, Santos había publicado una columna en la revista Semana en la que planteaba que la intención del presidente Gustavo Petro y su Ministra era la de imponer a su candidato, el profesor Múnera, como parte de una “campaña” “para quedarse” en el poder. Allí, nuevamente, señaló a Uprimny de jugar un papel:

“El cambio que tanto les prometieron a los jóvenes acaba con uno de los elementos críticos en el éxito de la labor de las universidades (la autonomía universitaria) y en esa hipocresía de los progresistas, su silencio e incluso su apoyo, como el de ese referente Rodrigo Uprimny, es evidente.

Para ellos el fin también justifica los medios”, dijo Santos, que hizo una completa exposición sobre lo nefasta que han sido estas políticas en Venezuela.

En un kilométrico trino en su cuenta en X, Uprimny calificó de ataque personal sin sustento y basado en falsedades las afirmaciones de Santos, pero no respondió con un simple sí o un simple no ninguna de las preguntas que le formuló, y aseguró que “Participo en el debate, no por razones espurias que me atribuye, sino por mi cariño a la UNAL, donde he sido profesor por una década”.

En general, no respondo ataques personales sin sustento y basados en falsedades, como éste de@PachoSantosC. Pero se trata de un exvicepresidente que escribe en una revista de amplia circulación, por lo cual creo pertinente responderle. Hilo 1/13 https://t.co/fDBMRrZApo — Rodrigo Uprimny (@RodrigoUprimny) May 21, 2024

Una de las preguntas de Santos que genera más inquietud tiene que ver con la eventual participación de Uprimny en la redacción de la Ley Estatutaria (de Educación).

Esa Ley Estatutaria que se discute en el Congreso ha sido criticada por acabar con la autonomía universitaria, como lo dijo el congresista David Luna en el programa Hora 20, de Caracol Radio, el pasado 21 de mayo.

Se citan, en particular, los artículos 5 y 12, que dicen:

Artículo 5: (…) “el gobierno y la gestión de la educación deberán ser democráticos, participativos, pluralistas y directos acordes con la regulación aplicable”, y que “los establecimientos educativos e instituciones de educación superior garantizarán la participación real y efectiva de los sujetos integrantes de la comunidad educativa para la toma de decisiones”.

Artículo 12: (…) el Estado deberá: “Promover, apoyar y garantizar la participación en la dirección y funcionamiento de los establecimientos educativos e instituciones de educación superior de manera democrática, participativa, pluralista y directa”.

Críticos de estos artículos destacan las palabras directos y directa, para señalar que, de aprobarse, prevalecería la ‘elección popular’ sobre la meritocracia y los méritos académicos, lo que abre las puertas para que la política, los políticos y los politiqueros se apoderen de las universidades, con las nefastas consecuencias que expuso Santos, al poner el ejemplo venezolano.

La coincidencia es que la tesis de que se debe obedecer al resultado de las consultas, plasmados en esos artículos, es el argumento que esgrimen quienes critican e impugnan la elección de Peña.

Santos dijo en sus trinos que, si alguna de las respuestas a sus preguntas era afirmativa, él o su organización (Dejusticia) debería aclarar que hay conflicto de intereses.

Uprimny es columnista en El Espectador, pero además ha intervenido abiertamente en innumerables programas como ‘Hora 20’, de Caracol Radio, y ‘A Fondo’, de María Jimena Duzán.

El hecho cierto es que la ministra Vergara había mencionado en una citación que hizo a rectores, el 2 de agosto de 2023, que tenía un “grupo asesor de alto nivel”. Sin embargo, no reveló los nombres.

Fuentes de la Universidad Nacional y dentro del grupo asesor confirmaron que, además de Uprimny, dentro de esos asesores estaban Leopoldo Múnera, Moisés Wasserman, Francisco Piedrahita y Carlos Enrique Moreno.

Al ser interrogados esas fuentes sobre cómo podría confirmarse su participación, la respuesta fue: “simplemente, haga un derecho de petición donde se diga cuántas veces esas personas se ingresaron al Ministerio, en qué fechas, y con quiénes se reunieron”. La indagación debería ser extensiva a otras personas de Dejusticia.

En la eventualidad de que Múnera, en particular, hubiera hecho las veces de asesor del Ministerio y la Ministra, sin importar si fue ad honoren o remunerado, cabe la pregunta: ¿no ha debido declararse impedida la Ministra en la elección del Rector? ¿Y Múnera?

De probarse que Uprimny o Múnera hicieron las veces de asesores, estos tendrían una cuota de responsabilidad en el intento de acabar la autonomía universitaria… desde las entrañas mismas de la Universidad Nacional.

Lee También

Cabe resaltar que Pulzo se comunicó con el señor Uprimny con el fin de aclarar la situación, y aunque tuvo la intención de responder, explicó que su agenda estaba copada con un seminario.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.