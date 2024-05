En una declaración emitida este viernes, el presidente Gustavo Petro resaltó la importancia del proyecto para ampliar el cupo de endeudamiento, señalando que su rechazo por parte del Congreso podría desencadenar una cesación de pagos.

Ante la posibilidad de que las comisiones terceras no aprueben el proyecto, el presidente advirtió sobre las consecuencias, indicando que se vería obligado a declarar la emergencia económica o enfrentar una cesación de pagos. Instó a todas las facciones del Congreso a asumir su responsabilidad fiscal y a unirse en este esfuerzo crucial para la estabilidad financiera del país.

Además, Petro llamó la atención sobre la importancia de la expansión de las granjas solares, subrayando que deberían implementarse en todos los municipios del país como parte de una estrategia integral para fortalecer el sector energético y mitigar el impacto ambiental.

“Si las comisiones terceras no aprobaran el proyecto simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica. No dudaré en hacerlo. Así que invito a las comisiones terceras a la responsabilidad fiscal. Gobierno y oposición en el congreso deben unirse en este proyecto y propósito. Las granjas solares no son objeto de presión. Deben ponerse en todos los municipios del país”, agregó.