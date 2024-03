En el marco de un debate de control político en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que radicará un proyecto de ley para ampliar el cupo de deuda de Colombia.

“Entonces, efectivamente sí vamos a radicar una ley de ampliación del cupo, porque ahoritica pagando esto lo tenemos que pagar, pero tengo que abrirme espacio para el cupo, porque esto no me abre cupo, es decir, esto nos pone en un nivel alto de endeudamiento, pero cuando no lo pago está por fuera del cupo. Entonces, es un punto de discusión, lo vamos a tener”, dijo Bonilla.