Si bien no existe una fórmula mágica para acabar con el eterno dolor de cabeza de las deudas, una buena planeación y la disciplina son claves para lograr el objetivo. Son muchas las circunstancias que pueden llevar a una persona a deber dinero; sin embargo, no siempre es algo malo, pues identificar los tipos puede ser un buen indicador para no dejarse coger ventaja.

Así lo explica la cuenta especializada llamada ‘Mis propias finanzas’, la cual aconseja utilizar el método de bola de nieve para controlar las finanzas y exponen que un ejemplo de una buena deuda es la que sirve para incrementar el patrimonio o aumentar los ingresos, como por ejemplo la compra de una casa, el pago de una maestría o la adquisición de herramientas de trabajo.

El escritor Dave Ramsey en su libro ‘La transformación total de su dinero’ explica cómo es la forma de pagar deudas más adecuada, el cual consiste en enfocarse en pagar deudas de menor monto y dejar de últimas las más grandes. ¿El secreto? saldar cifras pequeñas a las acreencias más importantes y concentrar la atención en liquidar las que parecen menos ofensivas.

Al terminar, lo ideal es que se transfiera el dinero que se pagaba por la deuda pequeña a la siguiente, que posiblemente también no tenga mayor trascendencia. El método de bola de nieve consiste, según el escritor, en ajustar la lista de menor a mayor en importancia. Dejar afuera las hipotecas y eliminar las tasas de interés, aunque es importante especificar el monto total y el pago mínimo.

Ahora, cada mes al hacer el pago de las populares ‘culebras’, como se dice en Colombia, lo ideal es hacer un pago mínimo en cada una de las deudas, excepto en la más pequeña, a la que se debería destinarle la mayor cantidad de dinero.

A medida que la deuda más corta se haya liquidado, se podrá destinar dinero para la que sigue en el nivel, sin olvidar el pago mínimo de las restantes.

