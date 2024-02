Por: Informativos colombianos

La información actualizada de empleo, becas y trámites legales, está en informativos Colombia. Todo lo que usted necesita saber, al alcance de su mano en un solo lugar. Visitar sitio

La cuota mínima de tarjetas de crédito se puede convertir en un completo dolor de cabeza para los colombianos que no tengan dinero suficiente para el pago de los mismos.

Y es que en Colombia, según estudios profesionales, hay un promedio de una a dos tarjetas de crédito por persona, pero otros también tienen más de tres o cinco.

(Vea también: Se vendría cambio grande para personas que quieran sacar tarjetas de crédito y préstamos)

Uno de los problemas más grandes consiste en que no se tenga lo denominado como cuota mínima para el pago mensual de los plásticos crediticios. Sin embargo, hay una forma de no pagar ninguna de sus tarjetas de crédito por un mes si así lo requiere. Es un mecanismo para que pueda respirar por un mes, y le daremos los tips para que no le salga tan caro.

Truco para no pagar por un mes las tarjetas de crédito

El rediferido de tarjetas de crédito es un programa que permite a los titulares de tarjetas reestructurar sus saldos pendientes a plazos más largos y con tasas de interés reducidas. A través de esta opción, los usuarios pueden consolidar sus deudas y establecer un plan de pagos más manejable, aliviando la carga financiera mensual.

En este mecanismo, lo que usted le pide a su entidad bancaria es que redifiera su deuda y hay una opción de rediferirla en pequeñas cuotas que le alivien el bolsillo y la liquidez mensual, consolidando una cuota fija.

La gran ventaja de este mecanismo, que solo debe usar ante un momento delicado de sus finanzas personales, es que los bancos rediferirán el pago mínimo mensual, por lo que tendrá que pagar hasta el siguiente corte de sus productos, dejando en cero, por un mes los pagos de sus productos crediticios, estilo tarjeta.

(Lea también: Asesor financiero aclara qué nunca debería hacer con su tarjeta de crédito; es muy común)

Beneficios de rediferir su tarjeta de crédito

Reducción de la carga financiera mensual: una de las ventajas más destacadas del rediferido es la capacidad de reducir la presión financiera mensual. Al alargar los plazos de pago y ajustar las tasas de interés, los usuarios pueden disfrutar de cuotas mensuales más bajas, lo que facilita el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Mayor flexibilidad en el pago: el rediferido brinda a los titulares de tarjetas la flexibilidad de adaptar los plazos de pago según sus necesidades y capacidad financiera. Esto permite a los usuarios ajustar su presupuesto de manera más efectiva y evitar situaciones de incumplimiento. Consolidación de deudas: aquellos que tienen múltiples deudas distribuidas en diversas tarjetas de crédito pueden beneficiarse al consolidarlas en un único plan de rediferido. Esto simplifica la gestión de las finanzas y evita posibles confusiones relacionadas con múltiples pagos y fechas de vencimiento. Tasas de interés competitivas: aunque las tasas de interés pueden variar según la entidad financiera, muchas ofrecen condiciones atractivas para fomentar la adopción del rediferido. Esto se traduce en un costo total más bajo para el usuario a lo largo del tiempo. Reconstrucción del historial crediticio: a medida que los usuarios cumplen con sus pagos bajo el rediferido, tienen la oportunidad de mejorar su historial crediticio. Esto puede ser especialmente beneficioso para aquellos que han enfrentado desafíos financieros en el pasado. No pagar mensualidad vigente: el mayor beneficio es que usted pueda estar un mes sin pagar sus productos financieros sin que esto implique mora y dándole tiempo para mejorar su situación financiera.

Para que le saque provecho a este mecanismo le recomendamos que divida su deuda en pocas cuotas para que pueda pagar con velocidad. También le recomendamos utilizarlo en caso de emergencia financiera.

Solo puede realizar este proceso cada seis meses.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.