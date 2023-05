A pesar de la fuerte y conocida postura política de Francisco ‘Pacho’ Santos, en los últimos años de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, su hijo Pedro tuvo algunas salidas y manifestaciones que iban en contra de esa corriente política. Pero aparte de esas opiniones políticas, no se sabía mucho de su vida, mucho menos que tuvo problemas con el alcohol.

Sin embargo, él mismo se encargó de contar que cambió su vida y dejó los excesos en fiestas y por la vida social, los reemplazó con prácticas saludables y deporte. Esto lo dijo en el programa ‘Lo sé todo’ del Canal 1, contando también a qué se dedica y la felicidad que siente, después de que fuera muy mediático entre 2016 y 2018.

El hijo de ‘Pacho’ Santos confesó los cambios que ha tenido en su vida

En el mencionado programa, la presentadora ‘Mafe’ Romero dijo que Pedro “logró alejarse del alcohol” y que iba a revelar su fórmula en la entrevista. Sonaba extraño, ya que no se conocía ningún escándalo o polémica del joven bajo los efectos del licor, pero en su testimonio aceptó que no tenía control de muchas cosas.

Después de decir que le daban pena las cámaras de televisión, porque es diferente cuando se graba con su celular para subir contenido a redes sociales, él dijo: “Cambié la botella por un par de tenis. Era mucha rumba y mucho ‘desjuicie’, pero encontré el triatlón y me volví deportista. Nunca creí que me fuera a volver deportista. Me gustó, caló y estoy feliz”.

En medio de sus confesiones de vida, Pedro Santos explicó que en la actualidad se dedica a conocer Colombia y el mundo, esto lo hace gracias al ejercicio y por competencias deportivas en las que participa. Eso no lo tenía pensado cuando se consideraba “don borracho, experto” y estaba más metido en otros temas que lo hacían tendencia.

Además, el hijo del político reconoció que su situación puede ponerse como ejemplo:

“Soy de esos casos de estudio que salen en televisión: Borracho arrepentido [risas], pero hoy estoy feliz”.

Captura de pantalla 'Lo sé todo'

Ahora, lejos de los malos hábitos y excesos, el hijo de ‘Pacho’ Santos va a participar en una competencia de triatlón en la modalidad ‘Ironman’ en México en septiembre próximo. Eso sí, reconoce que es más exigente de lo que está acostumbrado a hacer: “Si no me muero en el intento, seré el hombre más feliz del mundo”.

Algunos recuerdan a Pedro santos por hablar de las medidas del Centro Democrático, partido de su padre, y por haber confesado públicamente su orientación sexual, siendo protagonista de entrevistas y publicaciones muy polémicas.