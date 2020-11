green

La congresista Katherine Miranda publicó un video en Twitter en el que dijo que estaba en “felicidad absoluta” porque el Congreso de la República apoyó el proyecto que ella presentó, y dijo que ahora espera que pase a sanción presidencial.

“El proyecto es para que estos delitos jamás tengan fecha de vencimiento, y en cualquier momento la víctima pueda acceder a la justicia. Es un proyecto de ley que jamás tuvo un voto negativo… para que ataquemos realmente la impunidad”, dijo Miranda, y agradeció a su equipo de trabajo y las víctimas que le expusieron sus casos.

"¡Felicidad absoluta! El Congreso aprobó mi proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en niños!!! A la espera de la sanción presidencial @IvanDuque Gracias a mi UTL!!! #NoMasSilencio" — Katherine Miranda (@MirandaBogota) November 18, 2020

Miranda no había terminado de celebrar este logro cuando ya le estaban llegando críticas, y una de ellas fue la del penalista Francisco Bernate, que le respondió al trino.

“Sería importante que nuestros congresistas se lean los proyectos que ellos mismos aprueban”, escribió Bernate, con el argumento de que la imprescriptibilidad de estos delitos contra niños ya está “aprobada en el acto legislativo” que sancionó la cadena perpetua.

“Te equivocas, eso no está en cadena perpetua. Revisa”, contestó Miranda.

"La prescripción de la acción penal se da en el máximo de pena fijado para cada delito (5,10,15 o 30 años). Si un delito tiene cadena perpetua, es imprescriptible, así de fácil." — Francisco Bernate (@fbernate) November 18, 2020

Otro de los que cuestionó lo dicho por la representante a la Cámara de la Alianza Verde fue Iván Cancino, que subió un video para dar su opinión. Allí, el abogado se mostró en contra del argumento de que la ley de cadena perpetua vuelve esos delitos imprescriptibles.

“Yo no comparto ese argumento […] de lo que sí estoy completamente seguro es que si voy a hablar de imprescriptibilidad, tengo que quitar los juicios en ausencia para esos delitos, porque a mí no me pueden juzgar en 40 o 50 años sin estar presente”, alegó Cancino.

@MirandaBogota mi opinión sobre imprescriptibilidad de delitos sexuales sobre menores — Iván Cancino (@CancinoAbog) November 18, 2020

Iván Duque destaca proyecto que evita que delitos sexuales contra niños prescriban

Pese a las opiniones de los dos abogados, el presidente Iván Duque se refirió a este proyecto como “un hito en la protección de la niñez”.

“Quiero que todo el país conozca de esta ley apenas la firmemos”, anunció Duque en su programa diario de ‘Prevención y Acción, en donde la directora del ICBF, Lina Arbeláez, destacó este proyecto como “un paso valioso” en la lucha contra las violencias hacia los niños.