Los cánticos se pronuncian a viva voz en medio de los entrenamientos militares, y el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro Altamiranda, dio sus explicaciones en entrevista con la periodista Vanessa de la Torre, en Caracol Radio.

Lo primero que dijo el alto oficial fue que “eso está mandado a recoger” y que ya dio instrucciones a los comandantes para “verificar, corregir y mejorar en un tema que hemos lamentado”.

A lo que se refiere el general Zapateiro es a las letras “misóginas” que entonan los militares, como las calificó De la Torre, ya que en un audio que publicó la periodista se escuchan frases como las siguientes: “Un minuto antes de morir, escuché la voz de mi novia, que con voz de perra me decía: ‘si te mueres, se lo doy al policía’”.

“Soy consciente de que se cometieron errores en ese tipo de cánticos, y no voy a permitir que se indiscipline al Ejército”, respondió el oficial en la emisora, y advirtió que los cantos están permitidos en los entrenamientos, pero no con ese tipo de letras tan agresivas.

“Me tocaron esos cantos, pero no eran así, y alguna persona comenzó a inventarse eso, y es a lo que le vamos a poner freno”, dijo.

Fue por eso que Vanessa De la Torre le pidió al general Zapateiro que se comprometiera a “montar un canto de mujeres”, y que cuando lo tuviera listo ella misma se lo reproducía en la frecuencia para mostrar al país que esta no es una doctrina del Ejército Nacional.

“Vamos a trabajar en eso, Vannesa, y ya di instrucciones claras al comando de Educación y Doctrina para hacer cartillas de obligatorio cumplimiento en estos cánticos y lemas, y quedo hoy comprometido con los colombianos y con nuestras mujeres”, afirmó el alto oficial.

Al final, De la Torre dijo que es necesario cambiar “estos cantos misóginos y horrorosos desde el Ejército contra la mujeres”, y le pidió al general Zapateiro que libre de cualquier proceso a la periodista Adriana Villegas, que fue la que denunció estos coros de soldados del Batallón Ayacucho.

Justamente Villegas, que escribe para La Patria de Manizales, habló con De la Torre sobre los audios que publicó en una de sus columnas, del pasado 18 de octubre, y dijo que el escrito desató “una enorme reacción de acá del bloque feminista que le pidió al batallón que ofreciera disculpas públicas”.

Pero nada pasó, aseguró ella, ya que el batallón “sacó un comunicado en el que dice que eso no hace parte de la doctrina militar y que van a abrir una investigación a los responsables, pero hasta ahí”.

La columnista le contó a De la Torre que al reclamo se sumaron la Asamblea departamental, que hubo una carta al Concejo y a la Defensoría del Pueblo, pero que las disculpas públicas no llegaron. Por el contrario, el Ejército la citó a ella para que declarara.

“Lo que ha habido es el anuncio de un proceso de indagación disciplinaria, en el que, además, me citan a mí para que declare bajo la gravedad del juramento como testigo, y me dicen que si no voy pues me sancionarán”, contó Villegas.