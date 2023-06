Se conocen más detalles del accidente en el que fueron atropellados ocho niños por un camión que rodó por una pendiente en el barrio Galicia, en el sur de Bogotá. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informaron que el conductor que produjo el siniestro tenía su licencia de conducción vencida y además es una persona de la tercera edad.

Dichas entidades anunciaron que se iniciaron las investigaciones para analizar la información relacionada con el grave siniestro de este martes. Además, el que iba manejando el carro se expone a serias sanciones no solo por tener su licencia vencida, sino por no mantener el carro al día con la revisión técnico mecánica, pues se cree que el accidente fue ocasionado por la falta de pericia del conductor que dejó que el vehículo perdiera fuerza.

“Encontramos que el implicado no cuenta con una licencia de conducción vigente para manejar vehículos de servicio público. Esta persona tiene más de 70 años de edad y en consecuencia, de conformidad con la ley, debe renovar el documento cada año”, manifestó Lina Huari, directora de la ANSV.

Conductor que arrolló a ocho niños en Ciudad Bolívar, en Bogotá, tenía vencida la licencia para conducir servicio público. Este documento perdió su vigencia para este ciudadano de 72 años de edad, debido a que las personas con más de 60 años deben actualizarla cada año pic.twitter.com/t0ueXl0Do5 — MinTransporte (@MinTransporteCo) June 7, 2023

Por este hecho, una menor de 9 años está en situación crítica en una clínica de la ciudad y con varias fracturas en su cuerpo, por lo que necesita una intervención de un pediatra que pueda atenderla.

#OjoDeLaNoche | Ocho niños fueron arrollados por un camión cuando salían del colegio en Ciudad Bolívar, Bogotá. Una de las pequeñas, de 9 años, quedó entre la pared y el vehículo, que se quedó sin fuerza y se rodó por una pendiente. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/YOldykUKj8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 7, 2023

Finalmente, los vecinos del sector vienen exponiendo el peligro que representa esta vía del barrio, donde ya se han producido varios accidentes de tránsito. Pese al llamado que han hecho, la Alcaldía de Bogotá no les ha prestado atención: “Los vehículos bajan rápido, no respetan y movilidad no hace nada. ¿Será que tienen que haber muertos para pongan reductores de velocidad en esta calle?”, dijo uno de los habitantes del sector a Citytv.