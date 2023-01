El Juzgado Primero Penal del Circuito con función de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio en contra de Carlos Adolfo Araújo Sierra, de 27 años de cárcel, luego de hallarlo responsable de participar en el hurto y abuso de una mujer cuando realizaba ejercicio en el municipio de La Paz, Cesar.

Araújo Sierra deberá responder por los delitos de hurto calificado y abuso violento agravado, endilgados por la Fiscalía 13 seccional por los hechos registrados el 30 de octubre del año 2021.

Según la investigación, Araújo Sierra, en compañía de dos delincuentes, abordó a la víctima y a su acompañante para cometer un atraco.

Los delincuentes, al despojar a la pareja de un celular cuando hacía ejercicio, practicaron tocamientos indebidos a la joven mujer mientras la intimidaban con arma blanca.

La agresión sucedió a la altura de la calle 6 con carera 13 cerca de la invasión El Cerrito del municipio.

No obstante, una patrulla policial se percató del hurto y salió en auxilio de la pareja, motivo por el que se alcanzaron a volar dos delincuentes, mientras que Carlos Adolfo Araújo Sierra fue atrapado en condición de flagrancia.

“Está acreditada esa flagrancia mediante el testimonio de los dos policías que la percibieron y que han vertido al debate probatorio, es decir, esa evidencia ha sido vertida en el juicio”, manifestó la juez Rosario Villalobos.

Precisó, también, que se evidenció que Carlos Araújo cometió el robo, pese a que la defensa alegó que estaban ante una tentativa de hurto.

“No tiene razón el defensor cuando dice que hubo una tentativa de hurto, que el delito no se consumó porque la patrulla policial lo frustró, no le asiste razón. El hecho de que la persona que tenía el celular en su poder que, según el informe de la patrulla policial, es el joven aquí presente Carlos Araújo Sierra, no se haya ido de ahí del sitio con el celular no quiere decir que el hurto no se haya consumado”, explicó Villalobos.

La juez dictará la lectura de fallo el próximo 8 de marzo para dar a conocer la pena que pagará Carlos Araújo Sierra.