Uno de los temas clave para acordar una pena moderada como esa sería que el ente acusador cambió su estatus de interviniente a cómplice en delito de concusión, detalló Noticias Caracol.

En su intervención, la jueza dejó claro su disgusto:

“Estos preacuerdos están establecidos y tienen una función, dentro de tantas, de aprestigiar la justicia. Pero en este caso, debo decirlo con absoluto respeto, señor fiscal delegado, un preacuerdo de estos cumple el propósito completamente contrario y es desprestigiar la justicia ante todo un país”

La jueza enfatizó en que considera que se le impuso “una pena relativamente baja”, pero explicó que “el preacuerdo está ajustado a la ley por no violar los derechos del acusado o de los intervinientes” y “por eso el despacho imparte aprobación”, añadió El Tiempo.

De esta manera, además de los 36 meses de reclusión en el departamento de Córdoba, donde vive su familia, Pinilla pagaría 25 salarios mínimos legales vigentes y quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por 2 años y medio, agregó ese diario.

Alias ‘Porcino’ pagó cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero y volvió al país a finales de abril, en donde fue recapturado y procesado por el pago de dineros al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, “a cambio de información sobre investigaciones en su contra”, detalló Blu Radio.

Esa emisora agrega que ‘Porcino’ también cumplió con el requerimiento de pedir perdón por sus actos: “Realmente me equivoqué y les pido perdón y no solo a su señoría, sino también a la Fiscalía, a mi familia y al país entero. Me equivoqué y lo he pagado, juez, vengo de pagar una extradición, pero aquí estoy de nuevo pidiendo perdón”, declaró.

Video | Momento en que el abogado Luis Pinilla, más conocido como 'El Porcino', pide perdón al país por su participación en el cartel de la toga https://t.co/6WKyAWYWjP pic.twitter.com/YDn4kJSyhT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 30, 2019

La jueza leerá su sentencia el próximo 6 de agosto.