El inicio de año en Colombia estuvo marcado por los incendios forestales que afectaron varias zonas del país. Por esto y por la fuerte sequía se vivió por culpa del fenómeno de El Niño, los ecosistemas se vieron muy afectados.

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en Cundinamarca se habían quemado más de 200 hectáreas de bosque y entre las especies más afectadas estuvieron los frailejones. Otra de las zonas afectadas fue el páramo de Berlín, donde casi 100 hectáreas quedaron calcinadas.

Un estudio del Instituto Humboldt de 2013 afirmó que los frailejones necesitan entre 50 y 100 años para recuperarse y alcanzar su altura de 2 metros.

Cómo va la recuperación de los páramos, luego de los incendios

Después de varios meses de recuperación que han tenido los páramos, Pulzo consultó a Luisz Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales, para conocer el estado actual de este ecosistema clave.

El director dio noticias positivas y contó que “en este momento se está viviendo un proceso de restauración natural muy positivo, fundamentalmente porque ha empezado el régimen de lluvias a regularse y esto nos permite analizar muy bien cuál fue el nivel real de la afectación”.

De esta forma, Martínez aseguró que la entidad ya empezó una evaluación de daños en El Cocuy y algunos nevados que sufrieron la ola de incendios y de calor. “No hay afectaciones muy altas, tenemos entre medias y moderadas”, relató el director.

Recomendaciones para plantar frailejones sin causar daños al hábitat

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) emitió una alerta por la plantación de frailejones fuera de su hábitat. El llamado es a consultar las zonas en las que es adecuado llevar a cabo estas actividades, ya que puede traer graves consecuencias a los ecosistemas.

Frente a esto, el director de Parques Nacionales Naturales se unió al pedido de no plantar indiscriminadamente árboles y otras especies fuera de su hábitat: “Es necesario identificar muy bien cuáles son las especies porque lo que nosotros necesitamos es tratar de restaurar, es decir, volver al estado inicial de los ecosistemas. En el caso de Parques Naturales, la restricción es más alta porque nosotros, por ley, no podemos introducir especies, no podemos traer frailejones de otra área por fuera“.

“Necesitamos identificar muy bien las especies, clasificar las semillas, hacer la propagación y luego la implementación. Necesitamos mucha colaboración, pero para trabajar juntos debemos coordinarnos”.

La recomendación es hablar primero con las autoridades ambientales, para poder trabajar de la mano junto a la ciudadanía.

Por este motivo, la educación medioambiental desde temprana edad es fundamentar para evitar desastres como incendios provocados y posibles daños por plantar frailejones en lugares inadecuados. En este caso, se valora el trabajo de entidades como el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP).

El IDEP publicó un libro llamado ‘Educación ambiental y adaptación al cambio climático: temas, debates y contextos’, en el que relata las experiencias de profesores en Bogotá trabajando con niños y adolescentes. “En este texto vamos a encontrar una compilación de los trabajos de investigación que hicieron nuestros maestros en torno a proyectos en el campo de la educación medioambiental“, comentó Nisme Pineda, Subdirectora académica del IDEP.

