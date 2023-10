Sobre las 7:30 de la mañana de este miércoles se congregó un plantón en el piso 6 de la Alpujarra porque los funcionarios de las Comisarías de Familia ya no aguantan más la precariedad de condiciones en las que deben prestar sus servicios a la ciudadanía.

Así lo precisaron los comisarios de familia a través de una carta de cuatro páginas en las que hablaron del incumplimiento por parte de esta Alcaldía de los acuerdos fijados en un proceso de manifestación similar, que tuvo lugar hace casi un año, el 26 de octubre pasado.

Durante el plantón, los empleados de estas entidades alegaron que las “Comisarías de Familia sin presupuesto fueron tratadas como un tiesto”; que “la calificación para esta administración es cero”; y que “Gestión Humana nos debe apoyar con personal”.

Y es que según el comunicado emitido por los empleados de las Comisarías, son largos los incumplimientos. El primer tema, como se alegó esta mañana en el plantón, tiene que ver con la asignación presupuestal. “El presupuesto fijado para 2024 no atiende a las necesidades de las Comisarías. No se ha implementado la Estampilla Familiar como fuente de recursos y a la fecha está sin gestión ante el Concejo”, se lee en la carta.

El malestar fue ampliado por Beatriz Marín, una de las comisarias que respalda el plantón. “Los servidores públicos que hacemos parte de las Comisarías hoy estuvimos en plantón ante el incumplimiento de la administración a nuestras peticiones. También por la no aplicación de la Ley 2126, que debió cumplirse en agosto de este año”, expresó.

Además de la inconformidad por este incumplimiento, en el pronunciamiento conjunto de los comisarios se habla del aumento de las cifras de violencia intrafamiliar por la falta de músculo de las Comisarías, falencias en la infraestructura de las sedes, no renovación de equipos de cómputo e impresoras, falta de acceso para los servidores a atención en salud mental y falta de sillas y puestos de trabajo. Se precisa también la necesidad de cerca de 50 servidores más, entre empleados directos y contratistas.

“Está en riesgo la prestación de los servicios a la comunidad, esto resulta en mayor violencia de género y vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. La administración todo lo arregla con una mesa de trabajo y no brinda una pronta solución”, concluyó la comisaria Marín, quien espera que los acuerdos que se consigan mediante el plantón no se queden sobre la mesa como los de hace un año. La Alcaldía no se ha pronunciado sobre el particular.

