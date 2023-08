La ciudadana Estefanía Gómez llegó al departamento del Quindío con la intención de estudiar y salir adelante, pero no contaba con conocer a quien atormentaría su vida durante los próximos años.

Gómez ingresó al Sena en el año 2020 y allí conoció a su pareja, “iniciamos una relación sentimental ese año y cuando comenzó la pandemia él me propuso vivir con él”.

La víctima se fue a vivir con su pareja a la casa del tío, lugar en el que según su testimonio iniciaron agresiones verbales a los 4 meses de convivir juntos y poco más tarde sufrió de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento. Manifestó que entre las actitudes que tenía el hombre hacia ella estaban la humillación, controlar sus actividades y redes sociales, prohibir amistades, encuentros familiares y reaccionar de forma violenta ante situaciones que lo molestaban. “Yo le pasé todas esas cosas pero él seguía haciéndome la vida imposible”.

Más adelante, la mujer decidió marcharse a Bogotá por un tiempo y cuando regresó emprendió trabajando con cueros. “Cómo a mi me empezó a ir muy bien pues él empezó a quitarme dinero, falsificar mi firma, interfería con los proveedores míos como a dañarme los negocios” por lo cual tomó la decisión de acudir a Comisaria de Familia en el año 2021.

Gómez manifestó que el denunciado no asistió a ninguna de las citaciones y la Comisaría le aconsejó presentar el caso a la Fiscalía. Sin embargo, luego de esperar un tiempo afirmó que en Fiscalía archivaron su caso generando que ella se marchara a Bogotá a finales del 2022 y regresara a inicios del 2023.

“Yo me fui para Bogotá porque quería olvidarme de lo que había pasado, así eso me trajera pérdidas en los negocios, pero decidí regresar porque me pareció muy injusto que tuviera que dejar a un lado mis estudios y negocios por una persona así”.

Es de recordar que según la fuente, su expareja tiene una condición clínica que lo afecta psicológicamente y es consumidor de sustancias psicoactivas, lo cual puede tener incidencia en arremeter contra ella.

Pasaron las cosas y hace pocos días la víctima indicó que en una ida a la Fiscalía General de la Nación se encontró con el tío de su expareja “me dijo en palabras textuales, vengo por su nueva familia y vengo por su hijo, de modo que yo no sé quién les está comentando sobre mi salud”. En ese momento según narra Gómez, el hombre se fue sobre ella a agredirla y ella se empezó a defender, el guarda de seguridad interfirió en el encuentro e intentaron entregarlo a las autoridades pero el sujeto se marchó.

“Ahora el viernes fui a la Fiscalía para que me ayuden con el caso y me dijeron que no había sistema, además dijeron que yo había colocado la denuncia mal y mi abogado nunca la puso mal, entonces ahora están diciendo que soy grosera y otras cosas que no han permitido que el caso agilice” indicó la denunciante.

Respuesta del denunciado

Por su parte, tras la citación del denunciado a la Comisaría de Familia este indicó en su testimonio que las agresiones a las que se refiere la víctima son debido a que durante la estadía en la casa de su tío “yo le exigí que ayudara en la casa porque no estaba trabajando ahí debíamos tener gastos de acueducto, gas, energía, comida que los asumí yo”.

Así mismo, dijo que él le solicitó a Gómez que se mudara a la ciudad de Bogotá pero luego ella más tarde volvería a Armenia para empezar negocios con él. No obstante, “teníamos problemas todo el tiempo y decidí terminar la relación comercial y la relación de toda índole”.

Luego de diferentes situaciones conflictivas que se presentaron respecto a la mercancía que manejaban, el denunciado afirmó que “si ella expone que soy un maltratador de mujeres ella debe tener pruebas fehacientes”.

Comisaría de Familia

La Comisaría de Familia de la ciudad de Armenia luego de recibir la denuncia en el año 2021 y teniendo en cuenta el relato de Gómez clasificó el riesgo de la víctima como ‘grave’, pues de acuerdo con la cronicidad, frecuencia e intensidad de las agresiones físicas y verbales, consideran que “existiría un riesgo grave de sufrir lesiones muy delicadas o incluso la muerte”.

Sin embargo, al no ver agilidad en el proceso Estefanía Gómez acudió a la Procuraduría General de la Nación en julio del vigente año para presentar su caso.

Finalmente, el 20 de noviembre será la audiencia para definir la imputación de cargos contra el denunciado por violencia de género y acceso carnal violento.

Ruta para víctimas

Desde la secretaría de Desarrollo Social, una de las encargadas de recibir denuncias, indicaron que en el transcurso del año se han activado 16 rutas de atención donde 4 han sido por violencias basadas en género y explicaron que el proceso de cada ruta es diferenciado debido a lo que la mujer requiera. Así mismo, aseguraron que en temas de VBG las rutas de atención han sido por violencia física y la ruta se ha activado con hospital, política, comisarías y Defensoría del Pueblo.

Por su parte, desde la secretaría de Salud de Armenia indicaron que la atención a las víctimas de los diferentes tipos de violencia (física, psicológica, sexual, negligencia) involucra a diferentes actores:

1. Salud: atención en salud para la recuperación física y mental, la cual deberá ser garantizada por la EAPB (entidades administradoras de planes de beneficios).

2. Justicia: comisarías de familia para los casos de violencia intrafamiliar, Fiscalía para otros casos de violencia física.

3. Protección: ICBF. En los casos en que se involucra a menores de edad. La ruta puede iniciar en el sector salud o justicia, frente a lo cual la población debe acudir a la IPS que le presta los servicios de salud y a la comisaría de familia o Fiscalía, de acuerdo al caso.

Así pues, los denunciantes pueden imponer denuncias de esta forma: Comisaría 1° de familia: Plaza minorista (comunas 6,7,8 y 9). Comisaría 2° de familia: Ed. Fiscalía Cr13 Cl. 15 (Comunas 3,4,5 y 10). Comisaría 3° de familia: B/ Cañasgordas- casa de justicia (Comunas 1, 2, zona rural).