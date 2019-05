green

Elías, sentenciado por la Corte Suprema de Justicia a 6 años y 8 meses de prisión por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, y a quien también el Consejo de Estado le declaró la muerte política, le dijo a Dávila que, si no hubiera sido por sus 300.000 votos y por el dinero de Odebrecht, Juan Manuel Santos no se hubiera podido reelegir en el 2014.

“Sí, yo sé, yo tuve un contacto con una persona que fungía como directivo de la campaña de Juan Manuel Santos, el cual sabía perfectamente que se estaban dando unos recursos que venían de Odebrecht… Esas son las cosas que quiero contarle al país, cómo se hizo, hasta dónde fuimos y hasta dónde estuvimos dispuestos en la reelección para ir por la paz”, le dijo Elías a Dávila.

“Por conseguir ese proyecto de la paz nos volvimos ciegos y teníamos que elegir a toda costa […]. Y la metimos toda y ganamos, y si nosotros no hubiéramos ganado, hubiese ganado Óscar Iván Zuluaga que estaba muy bien y había ganado la primera vuelta y el proceso de paz se acababa y aquí no había paz y aquí no había JEP, y aquí no había nada”, le dijo el excongresista a Dávila en La Picota, donde paga su condena.

Según Elías, citado por Dávila, para la segunda campaña presidencial de Santos “hubo más transporte, hubo más cosas, hubo más fandango, hubo de todo. ¡Hubo dinero! Hubo plata de Odebrecht, la que uno sabe y la que no sabe y de Odebrecht y no Odebrecht”.

Preguntado por Dávila si también usó recursos de Odebrecht para el plebiscito, Elías respondió de manera vaga: “Eso hubo para todo un poco… A mí me dan unos aportes que son para campaña e inclusive me los gasté en la mía también”.

Dávila insiste: “En la suya, en la de Santos y en el plebiscito…”. Pero Elías no le responde y sigue con la vaguedad: “¡Y en eventos políticos! Nada en política se hace con bla, bla, bla, se hace con dinero”.

De acuerdo con Dávila, el ‘Ñoño’ “dice que fue testigo y tiene nombres y que son muchos los implicados que deben responder, incluso exfuncionarios del más alto nivel”.

Por eso, la periodista sostiene que “es urgente que la justicia escuche y evalúe” lo que dice Elías. “No puedo dar fe de la veracidad de los testimonios de ‘El Ñoño’, eso le toca a la justicia, pero estoy segura de que fuerzas superiores y muchos de los más encumbrados políticos han hecho su mejor esfuerzo para que no prenda el ventilador porque sabe mucho, durante años tuvo línea directa con palacio”.