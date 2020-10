green

Una mujer colombiana protagoniza un caso único en el mundo para la actual pandemia: lleva cinco meses dando positivo en las diferentes pruebas de coronavirus que la han realizado en todo este tiempo.

La mujer ya no es contagiosa, pero el seguir siguiendo positiva le ha impedido viajar a Nueva York, ciudad en la que estudia. Como es lógico, ninguna aerolínea le permite desplazarse a ese país.

“En ningún momento tuve que estar internada, pero tuve dolor de pecho, tuve fiebre, dolor de garganta muy intenso no me podía ni tocar la garganta por fuera, dolor de cabeza, no podía respirar, me ahogaba si caminaba de la cama al baño”, le dijo la mujer a Noticias RCN.

“Me volvieron a repetir el examen como dos veces más y seguía saliendo positiva y a mediados de septiembre me volví a hacer el examen junto con el examen de los anticuerpos ya que debía viajar a Nueva York porque es mi prioridad y nuevamente salí positiva y con un incremento en mis anticuerpos, creo que fue el lunes de esta semana, me volví a hacer el examen otra vez intentando viajar a Nueva York, otra vez salí positiva”, agregó la mujer,

Los especialistas que consultó le dijeron que ella no representa un riesgo para su círculo social ya que un paciente es contagioso desde dos días antes hasta diez días después de que presenta los primeros síntomas de le enfermedad.