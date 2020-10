En una entrevista para el programa ‘Horizonte’ (Telecinco), la científica acusó una vez más a las autoridades estatales del gigante asiático y afirmó que el coronavirus fue creado intencionalmente para afectar al ser humano.

La viróloga, igualmente, volvió a manifestar en el espacio televisivo que el gobierno de China sabía desde un principio el peligro que representaba el COVID-19 para la sociedad. Además, aseguró que va a seguir divulgando información sobre el origen del brote.

“Voy a difundir el mensaje tanto como sea posible, y voy a mostrar los hechos para que la gente los verifique antes de que me maten. Todo el mundo tiene que saber la verdad y no me van a asustar”, recalcó.