El exmandatario alegó que Donald Trump ha demostrado ser “incapaz de tomarse el trabajo en serio” en la Casa Blanca, y acotó ante los asistentes al acto en Filadelfia, capital del estratégico estado de Pensilvania:

Barack Obama, además, lanzó una denuncia al gobierno de Donald Trump y llamó a los votantes demócratas a no confiarse en los sondeos favorables y movilizarse en masa para lograr la victoria del candidato Joe Biden el 3 de noviembre.

President Trump has treated the presidency "like a reality show that he can use to get attention," former President Obama says while stumping for Joe Biden in Philadelphia.

"But the thing is, this is not a reality show. This is reality." https://t.co/OxMqVe0Pun pic.twitter.com/WTDVU9sHuE

— CNN (@CNN) October 21, 2020