En una entrevista con Fox News, Yan aseguró que el gobierno chino sabía de la presencia y peligro del COVID-19 antes de confirmar oficialmente el pasado 31 de diciembre la emergencia sanitaria en Wuhan, región donde surgió el brote.

La viróloga, que trabajaba en la Universidad de Salud Pública de Hong Kong, enfatizó en el informativo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) también conocía la existencia del virus en el país asiático desde principios de este año.

Yan, igualmente, señaló que realizó una investigación que demostró que el coronavirus se estaba transmitiendo muy rápido entre personas. Sin embargo, sus superiores, incluido un supuesto funcionario de la OMS, no le prestaron mucha atención y le pidieron que guardara silencio.

“Me dijeron que no cruzara la línea roja, es decir, que no fuera contra los procedimientos del régimen y que no contradijera sus principios. Si no, me metería en problemas y podría ‘desaparecer'”, agregó en la cadena de noticias.