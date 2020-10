green

El especialista recordó al medio que la cifra de cerca de un millón de contagios que tiene actualmente el país no es certera, pues esta solo tiene en cuenta a aquellos que se han logrado practicar la prueba de COVID-19.

No obstante, existe muchos ciudadanos que por cuestiones económicas no han podido acceder al ‘test’, las EPS les han negado la prueba o simplemente son asintomáticos; estos últimos son quienes representan un peligro y más si no cumplen con las medidas como el distanciamiento y el uso correcto del tapabocas.

Teniendo en cuenta lo anterior, Cortés informó que al menos el 15 % o el 20 % de las personas se ha infectado con coronavirus y no ha sido registrados por las entidades sanitarias, lo que quiere decir que más o menos 5 millones de habitantes son portadores.

Respecto de qué dejara el virus a su paso, el epidemiólogo calcula que el 90 % de las personas se van a recuperar, pero el 10 % de los infectados podrían perder su vida; el experto teme por la llegada de la segunda ola, pues las UCI siguen siendo insuficientes.

