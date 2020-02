green

“Máquina de Bomberos de Soacha Oficiales queda trancada en el peaje, bajando hacia el salto del Tequendama. No los dejan pasar por no pago de peaje”, denunció en un audio uno de los socorristas que no pudo llegar hasta el hospital de Mesitas del Colegio (Cundinamarca).

Lo anterior, sucedió en la noche de este lunes luego de que se presentara la conflagración en una oficina de archivo del hospital Nuestra Señora del Carmen, y después de que alcalde del municipio Andrés Guerrero solicitara el apoyo para controlar la grave emergencia, confirmó Bomberos de Cundinamarca.

“Como no tenemos chip no está autorizado el vehículo para pasar. Llamó el señor alcalde urgente para el servicio, pero no nos dejan pasar acá. Somos de Soacha y vamos a apoyar al municipio de Mesitas”, le contó un bombero a Noticias Caracol, mientras permanecía retenido en el peaje.

La delicada situación llama la atención porque en otras ocasiones el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de los Bomberos de Cundinamarca, ha denunciado que no se respeta el artículo 31 de la Ley 1575 de 2012, que señala:

“Los vehículos automotores destinados a la atención del riesgo contra incendio, rescates en todas sus modalidades y a la atención de incidentes con materiales peligrosos a cargo de los Bomberos de Colombia, y los demás órganos operativos del sistema para la prevención y atención de desastres estarán exentos del pago de peajes a nivel nacional”.

El noticiero aseguró que después de varios minutos perdidos, la máquina de emergencia pudo pasar porque un conductor de un carro particular pagó el peaje.

Sin embargo, mientras los demás bomberos de los municipios de San Antonio del Tequendama, Anapoima, Anolaima, Soacha y Tocaima llegaban al sitio a apagar las llamas, la comunidad tuvo que acudir con baldes de agua para ayudar.

Al menos, 60 personas —entre pacientes, personal médico, vigilancia y acompañantes— fueron evacuadas del centro médico. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero 25 pacientes tuvieron que ser trasladados a otros hospitales.

En la mañana de este martes, el capitán Farfán anunció que “desde Zipaquirá, el Gobernador de Cundinamarca, la directora de Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y yo como delegado de Bomberos daremos un fuerte pronunciamiento sobre el paso de vehículos de emergencia principalmente de Bomberos por los peajes”.

Enseguida algunas imágenes que muestran la magnitud del incendio:

#Regiones | Por incendio en el hospital del municipio de Mesitas del Colegio más de 70 pacientes tuvieron que ser trasladados https://t.co/eyTGBdxAeD #MePasoALaFM pic.twitter.com/ITZLNdal0L — La FM (@lafm) February 11, 2020

El hospital de Mesitas del Colegio se estaba incendiando, los Bomberos de Soacha iban en camino para el apoyo pero no los querían dejar pasar sin pagar el peaje. Un ciudadano solidario les pagó el peaje de lo contrario no hubieran llegado @Citytv @Bomberoscundi @MinTransporteCo pic.twitter.com/LuON2UiSmD — Leo Ballesteros (@BallesterosLeo) February 11, 2020