Claudia López reconoció, en Caracol Radio, que estuvo en el mismo salón con Juan Carlos López, alcalde de Popayán , pero en lugar de pedir una prueba para saber si tiene el virus o no, reportó su caso al 123, por lo que le están haciendo seguimiento telefónico ya que no ha tenido síntomas.

“Tengo que cumplir el mismo protocolo que le pido a la gente. ¿Qué instrucción recibí de la Secretaría de Salud? Que tengo que quedarme en casa. Que reporte mi caso al 123, ya lo hice. Cuál es el siguiente paso, que me hagan monitoreo telefónico. No tengo ningún síntoma, entonces el monitoreo telefónico me ha dicho que me tengo que quedar en casa, por ahora. Tenemos que seguir el protocolo, no no lo podemos saltar”, dijo la mandataria de la capital.