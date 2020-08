“La gente en los territorios no se atreve a decir nada porque si lo dice (los asesinos) rápidamente se van a dar cuenta quién lo dijo y van a ser víctimas de esos grupos. No hay garantías en los territorios para que la gente hable tranquilamente en una investigación”, dijo Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, una organización defensora de derechos humanos.

Sánchez puso como ejemplo el caso reciente de un líder social del departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador, a quien le asesinaron un hijo, “y nadie quiere decir nada porque la gente tiene mucho miedo”.

“Las comunidades prefieren no denunciar porque saben que si denuncian sigue esa estela de muertes. No hay ningún acompañamiento, la gente no cree en las instituciones, nosotros no creemos en el esclarecimiento del que habla la Fiscalía”.