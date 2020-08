green

Dos semanas después del asesinato de los muchachos en la población nariñense, ocurrido el pasado 15 de agosto, los investigadores no tienen indicios ni han entregado nombres de los posibles responsables.

Por eso, las familias siguen pidiéndoles a la Policía y la Fiscalía que dejen de especular sobre supuestas actividades ilegales de los estudiantes y avancen en la investigación:

Este fue el pedido de Jesús Quintero, padre de uno de las víctimas, en Noticias Caracol:

“Que limpien el buen nombre de nuestros jóvenes y nuestras familias y del pueblo de Samaniego. Desafortunadamente hay una mala versión que dio un alto mando de la Policía a nivel nacional donde se tilda a nuestros hijos como narcotraficantes. Que se haga justicia, se esclarezca esta situación y se saque en alto el buen nombre de nuestros hijos”.

Carlos Ojeda, amigo de uno de ellos, estuvo de acuerdo y coincidió en que no les deben afectar su honra porque “ellos no eran ningunos narcotraficantes. ni pertenecían a ninguno de esos grupos”.

Por su parte, Gladys Betancourth, madre de otro de los asesinados, reclamó resultados de las autoridades y pidió que los mantengan informados de lo que están haciendo para encontrar a los homicidas: “No he tenido charla con las autoridades, solo lo que dicen en los medios; no nos han dicho nada. Como familias estamos solos, no contamos con su apoyo”.

Víctimas de la masacre en Samaniego

– Laura Michel Melo Riascos, 19 años.

– Brayan Alexis Cuarán, 25 años.

– Byron Patiño, 24 años.

– Campo Elías Benavides, 19 años.

– Daniel Steven Vargas, 22 años.

– Óscar Andrés Obando, 17 años.

– Sebastián Quintero, 24 años.

– Rubén Darío Ibarra, 20 años.

Estos son solo 8 de las 45 víctimas que han perdido la vida en 9 masacres perpetradas a lo largo de todo el territorio nacional en lo que va corrido del mes de agosto.