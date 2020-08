green

Ese tipo de opiniones los expresaba en su cuenta de Twitter, cuyo usuario era @Dafuckgigi y que ya fue eliminado de la red social, confirmó W Radio. Sin embargo, varias personas los rescataron y comenzaron a compartirlos para pedir explicaciones y hasta una sanción de la Procuraduría.

Uno de ellos fue: “Un delincuente dado de baja no tiene edad… solo es un delincuente y ya”, publicado el pasado 13 de agosto, como respuesta a las muertes de personas jóvenes que, según su consideración, tenían algún vínculo con bandas criminales.

Este tipo de comentarios, de una funcionaria de la Alcaldía de Tumaco, comenzó a tomar relevancia entre los habitantes del municipio porque solo unos días después 6 jóvenes murieron, en una de las masacres que se ha registrado en el país en las últimas semanas.

Horas después de divulgarse la noticia, su reacción fue escribir otro trino, hacia las 9:00 de la mañana del 23 de agosto en el que sugirió que las víctimas tenían relación con delincuentes:

“Ni me pregunten por los muertos de Tumaco porque eso siempre ha sido así… y si usted anda en cosas que no debe, pues debe atenerse a las consecuencias. Recuerden que no vivimos en Suiza”.

Pero entre los comentarios que rescataron los usuarios de la red social también hay otro del 24 de agosto hacia las 6:00 de la tarde en el que parece responder a quienes rechazaron su opinión: “Lo siento, mis queridos, pero no siento ni un poquito de empatía por lo que le pase a cualquier delincuente… lastimosamente para ustedes no me siento identificada con ellos, ¡y jamás va a pasar!”.

Esas son solo las publicaciones más recientes, pero en otras que los tuiteros recuperaron antes de que el perfil fuera eliminado, Escrucería hace comentarios violentos como: “A mí a esas marchas maricas no me inviten… cuando ya salgamos a darnos bala con esos mugrosos de una a ver si me estreno la 9 de la casa” o “¡plomo pa esa caterva de hptas… siempre ha sido la solución!”.

Este es el perfil, el nivel educativo y el "carisma" de la persona que hoy funge como Directora de Turismo de Tumaco, Gisell Escruceria A @Dafuckgigi @EmilsenAlcalde1 @gobnarino @jhonrojasca @TurismoNarino pic.twitter.com/GsQ1ee5ToG — Norilla Herrera🐾🎶📖📸 (@Norilla_HG) August 25, 2020

En su perfil, la mujer no solo se define como la directora de Turismo de Tumaco sino como la presidente de la liga nariñense de Rugby en Colombia, pero pese a que nombra a su región, en otras publicaciones parece disgustarle:

“Que asco… todo sea por política. Después plomo pa’ todas esas gono&@# (sic)… lo que toca hacer por vivir en un departamento de los más atrasados lleno de mamertos”.

"Enamórate de Tumaco" dice @EmilsenAlcalde1 alcaldesa de Tumaco @AlcaldiaTumaco, mientras permite que su Secretaria de Turismo, Gisell Escruceria Andrade justifique masacres, discrimine, alabe la pena de muerte, exalte el porte de armas y trate de "idiota hijueputa" a @IvanDuque pic.twitter.com/HPFh60PQVB — Norilla Herrera🐾🎶📖📸 (@Norilla_HG) August 25, 2020

Además, en la descripción de su perfil también dice que es “antimamertos” y “100 % derecha” y contra quienes tienen diferente ideología lanzó publicaciones así: “No ha nacido el que me haga ofrecerle disculpas a un fucking mamerto. Mucho menos si es por decirle en su cara lo inútiles que son sus causas y que si fuera por mí existiría la purga en este país”.

Mucho cuidado, habitantes de Nariño. Su directora de turismo de Tumaco, Gisell Escruceria A @Dafuckgigi está con ansias de estrenar su 9 mm. Ya sabemos que odia a los mamertos, a los taxistas, a los niños malcriados, a los indígenas etc. @gobnarino @jhonrojasca @EmilsenAlcalde1 pic.twitter.com/VupX2WOHBK — Norilla Herrera🐾🎶📖📸 (@Norilla_HG) August 25, 2020

Viviendo del Estado y tratando de hijueputa a su jefe @IvanDuque. En fin, la hipocresía de la Directora de Turismo de Tumaco, Gisell Escruceria A. @Dafuckgigi pic.twitter.com/tT3UFmrfMd — Norilla Herrera🐾🎶📖📸 (@Norilla_HG) August 25, 2020

Ante todas estas publicaciones, la senadora Aída Avella le pidió a la Procuraduría que actúe frente a esta tipo de publicaciones en las redes sociales de una servidora pública:

En junio pasado, la alcaldesa de Tumaco, María Angulo, difundió esta fotografía de una reunión virtual con parte de su gabinete, donde aparece Gisell Escrucería.