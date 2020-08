green

Coronell se refiere, en su espacio de opinión del portal ‘Los Danieles’, a una columna que Francisco ‘Pacho’ Santos escribió en 1997, a la que tituló ‘Proyecto contrainsurgente’, y en la que señaló “un movimiento político-militar con arraigo en distintas clases sociales, incluso en las populares y que surge del vacío que dejó el Estado ante la ineficacia de sus Fuerzas Armadas y los abusos de la guerrilla contra la población civil”.

Eso, para el periodista, fue una exaltación y una defensa que Santos hizo sobre los grupos paramilitares.

Asimismo, se refiere a otro texto del embajador de Colombia en Washington (Estados Unidos) en la que, según Coronell, “alabó” al paramilitarismo.

En esa columna, Santos escribió: “Lo que no entienden los grupos guerrilleros y mucho menos el Estado, ni hablar de los gobiernos, que hace rato no entienden nada, es que ese fenómeno [el paramilitar], que nació de las entrañas de la misma violencia guerrillera, hoy es todo un ejército insertado en el conflicto, al que ni las Fuerzas Armadas ni la guerrilla van a poder derrotar”, no sin antes advertir que sabía que lo iban a tildar de “derechista, paramilitar, violador de derechos humanos, etc”.

Por eso, y por testimonios que Salvatore Mancuso dio involucrando a ‘Pacho’ Santos con el paramilitarismo, es que Coronell pide que el diplomático se declare impedido para participar en el proceso de extradición que Colombia adelanta contra el exlíder de las extintas autodefensas, en el que se han cometido varios errores.

Al respecto, Santos le contestó a Coronell, a través de una funcionaria, que él se iba a pronunciar cuando haya una decisión sobre la extradición del exparamilitar, que estaba apelando para ser deportado en Italia, donde sería “un hombre libre”.

No obstante, El Tiempo aseguró que Estados Unidos, que ya había autorizado el traslado de Mancuso a Italia, cambió de opinión y sí enviaría al exjefe paramilitar a Colombia, donde tiene deudas pendientes con la justicia.

Sin embargo, Mancuso podría solicitar permanecer en territorio estadounidense, de acuerdo con el diario, y así evitar la cárcel que, según las autoridades colombianas, le espera al expara en el país.