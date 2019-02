De acuerdo con el testimonio Marcela Gaitán, víctima, en Noticias Caracol, ella pasaba por una cebra justo cuando el semáforo estaba en verde para los peatones. Sin embargo, por un costado de la vía era conducido el colectivo de servicio informal con exceso de velocidad, que se pasó la señal de tránsito y la arrolló.

En las imágenes, compartidas por el noticiero, incluso se aprecia que el conductor del vehículo, que según testigos hace rutas ‘piratas’, arrastra salvajemente a la ciclista y continua su marcha a toda velocidad.

“La verdad, en el momento solo sentí el impacto y me arrolló, me esquivó y se dio a la fuga. No sé qué más pasó porque en el momento estaba como reaccionando al golpe”, contó la mujer en el informativo.