“El señor conductor me echó el carro encima, antes de eso me pitó mil veces, y cuando le pregunto: ‘¿Por qué hace eso?’, me dice que lo hizo porque yo estaba buena”, narra la joven en uno de los videos, mientras permanece parqueada frente al bus zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Según la denunciante, ella transitaba por su carril cuando ocurrió el incidente. Aunque en la calle 53B con carrera 24 decidió detenerse para exigirle al operador que le ofreciera disculpas por la forma en la que la embistió.

Sin embargo, la mujer, que se identificó como Alejandra, asegura que el conductor del bus azul “prefirió apagar el carro y bajar a los pasajeros” antes que disculparse, y lamentó:

“Muchas lo saben, estamos mamadas de esto. Estamos mamadas de que nos hayamos ganado un lugar y, simplemente, porque hoy decido ponerme unos pantalones cortos esa sea la oportunidad de un bastardo de estos de tratarme mal, de echarme el carro encima y justificarlo con que ‘estoy muy buena’”.

La mujer, de acuerdo con una segunda grabación, estaba acompañada de otros ciclistas que apoyaron su reclamo, y que estuvieron junto a ella por cerca de una hora, mientras el conductor del servicio público se disculpó frente a la cámara.

Esta es la publicación que tiene más de 13.000 reproducciones y decenas de comentarios, en los que apoyan la protesta de la joven ciclista.