Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

El consumo de licor, los grupos de música en vivo y hasta las estridentes luces intermitentes, llegaron a su fin en las populares chivas rumberas.

Así quedó definido en el nuevo decreto de la Alcaldía de Cartagena que regula la circulación y el funcionamiento de estos vehículos en la zona turísticas de la capital de Bolívar.

(Lea también: Cuánto vale rumbear y comer en Patrona, discoteca que abrió Shaira en Bogotá; no es barato)

Recuperar el “concepto tradicional” de las populares chivas, es el objetivo con el que, señala el alcalde Dumek Turbay, fue expedido este decreto, que además establece como horario de circulación nocturna de estos vehículos, entre las 7:00 y las 11:59 de la noche, y restringe su circulación en los barrios Castillogrande, Laguito y Manga.

“Tendrá aplicación inmediata, no va ser un decreto que se convierta en un rey de burlas, va ser un decreto que, a través de DATT y la Policía va tener un estricto cumplimiento, así que pidieron los ciudadanos, y nosotros estamos tomando esa decisión para que haya tranquilidad, y la sana convivencia se pueda imponer”, dijo Turbay.

Sin embargo, las restricciones no paran allí, a partir de este jueves 20 de junio, al interior de las chivas no se podrá usar cornetas o dispositivos para producir ruido, y el volumen en equipos reproductores de sonido no podrán superar los máximos permisibles de la resolución 0627 de 2006.

A su vez, solo podrán prestar el servicio los vehículos placa blanca excepto los vehículos de propiedad de los operadores turísticos y/o los que tengan contrato de leasing financiero.

(No deje de ver: Cierran reconocida discoteca en Cartagena por tener a menores de edad en plena rumba)

“No están autorizados para prestar el servicio o paquetes turísticos conocidos como “chivas turísticas”, los vehículos tipo buses abiertos, chivas o escalera, que tengan tarjeta de operación para los servicios de transporte mixto, aun cuando estos se encuentren amparados en su circulación por planillas de viaje ocasional”, señala uno de los apartes del decreto 0930.

Al respecto, el mandatario cartagenero explicó que lo se busca es que todos los vehículos que han llegado de diferentes partes del país y ahora prestan este servicio se sometan a las normas.

“Estos vehículos tienen solo dos opciones, en el futuro: la inmovilización y la sacada de la ciudad, es decir los que no estén esas condiciones, tienen que irse de la ciudad sino serán inmovilizados por el transito”, sostuvo el alcalde.

“No fuimos tenidos en cuenta”: Asochivascar

La noticia de este nuevo decreto no cayó nada bien entre trabajadores y propietarios de las chivas rumberas, quienes aseguran que las medidas no fueron socializadas.

Según Lesvia Silva, presidenta de la asociación que agremia cerca de 30 chivas, aseguró que la administración distrital no los convocó para la creación de este decreto.

“Así como el alcalde está escuchando a su gente como él dice, y a la comunidad, así mismo también tiene que ver que nosotros somos parte de una tradición en la ciudad de muchos años, y que además son muchas las familias que dependen de esta actividad. Muchas chivas son patrimonio de los hijos de personas que se dedicaron a esto durante años”, señaló Silva, al tiempo que aseguró que ya le han dejado claro al alcalde que están dispuesto a trabajar de la mano para manejar el sector.

(Vea también: Estos son los mejores barrios para solteros en Colombia; rumba y diversión a un paso)

Por su parte, José Inciso, quien trabaja como animador en una chiva, aseguró que estas medidas no solo afectará a los propietarios de las chivas sino a decenas de personas que se benefician con las ventas por esta actividad.

“Nosotros estamos trabajando de sol a sol, nosotros salimos en la mañana a ser ‘citytour’ y seguimos trabajando en la noche con una actividad que le gusta a los turistas en la que ellos pueden conocer la ciudad, divertirse y estar en un ambiente sano y familiar”, relató.

De acuerdo a Asochivascar, en la ciudad hay cerca de 50 chivas, de las cuales 30 hacen parte de esta asociación, por lo que estos pidiendo que se tenga en cuenta cuáles son las que vienen incumpliendo los acuerdos que ya habían pactados en años anteriores para su funcionamiento.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.