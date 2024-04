Por: Caracol TV

Acusan a María del Rosario Valderruten, una asesora jurídica de la Alcaldía de Ciudad Bolívar, en Bogotá, de lanzar varios insultos en contra de subalternos que no se quedaron con ella en una rumba. Las palabras de alto calibre quedaron grabadas. Al parecer, la mujer estaba borracha.

El audio fue revelado en una sesión ordinaria del Concejo de Bogotá por el concejal Daniel Briceño. Incluso, la asesora de la Alcaldía de Ciudad Bolívar amenazó con no renovar el contrato de los funcionarios por dejarla “rumbeando sola”.

“Compañeros, quiero decirles algo, cómo es posible que Martha y Gina, que no tienen compromisos con nadie, ustedes son una porquería. Ustedes que podían quedarse con nosotros, que yo rechacé una invitación de mi pareja por estar con ustedes, y salieron corriendo porque tenían otros compromisos”, expresa con rabia Valderruten.

“En lo posible, voy a hacer que su contrato no se les prorrogue. No quiero saber nunca más de ustedes y, por mí, que ojalá el contrato de ustedes no sea prorrogado para nada. Porque ustedes no tienen ningún compromiso con nadie”, agrega la asesora de la Alcaldía de Ciudad Bolívar.

¿Estaba borracha María del Rosario Valderruten?

Sobre la señora María del Rosario Valderruten hay varias quejas de acoso y violencia contra funcionarios y contratistas. pic.twitter.com/UESA340R8M — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 25, 2024

Y es que en la grabación se escucha que la funcionaria admite que está pasada de tragos. Aún así, dijo que no se iba a retractar de lo que estaba afirmando.

La situación le costó su cargo, pues según informó la Alcaldía de Ciudad Bolívar, Valderruten presentó su carta de renuncia, la cual ya fue aceptada.

El concejal Daniel Briceño también aseguró que hay varias denuncias en contra de María del Rosario por acoso y violencia contra funcionarios y contratistas.

“Los contratistas de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar estamos cansados de los constantes y repetidos abusos y maltratos de la contratista María del Rosario Valderruten Bueno (asesora jurídica del despacho), la cual usa su poder para irrespetar, denigrar, humillar, pisotear y tener control de quién se contrata o no en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar”, señala una carta compartida por Briceño.

Agrega: “Solicitamos por favor que se investigue la contratación de su hija, la señora Claudia Natalia Losada, utilizando su poder para tráfico de influencias, persona que nunca asistió a laborar, solo se dedicó a pasar cuentas de cobro y a cobrar sin cumplir con sus obligaciones ni un solo día. Además de esto, el uso diario de los vehículos de la entidad para su uso personal. ¿Cómo es posible que los funcionarios que debemos hacer visitas en la localidad por temas laborales no tengamos acceso a los vehículos de la Alcaldia? Porque los pocos vehículos esta ocupados por esta señora y su familia transportándolos para citas médicas o hacer mercado”.