La información la reveló la periodista en su columna de Semana, y allí muestra el documento en el que el ganadero Luis Enrique Guzmán Chams denunció, ante la Fiscalía General, a Arturo Char, presidente del Congreso, a Álex Char, exalcalde de Barranquilla, y a Margarita Cabello, elegida nueva procuradora, entre otros mencionados, por “delitos de concierto para delinquir, constreñimiento e instigación a delinquir y amenazas en su contra”.

La denuncia tiene que ver con un contrato para la obra de un tanque de agua en Barranquilla, y Guzmán Chams, según María Jimena Duzán, aseguró haber pagado una coima a Álex Char a finales de 2014 por 2.300 millones de pesos, cifra que representaba el 10 % del total del contrato para el megatanque.

Guzmán le aseguró a la periodista, y a la Fiscalía, que esa coima le debía pagar el contratista Carlos Vengal (también denunciado), pero que como no tenía el dinero lo buscó a él, supuestamente, para que la pagara a cambio de ganancias posteriores. El denunciante dijo que ese dinero habría sido usado “en los gastos de campaña” para la reelección de Char.

El ganadero, dijo la periodista, habló de un segundo pago de soborno cuando la entonces ministra de Vivienda Elsa Noguera “aprobó un adicional al contrato del tanque de 3.600 millones de pesos”, y aseguró que dio 360 millones de pesos en dos partes: la primera, de 200 millones de pesos, se los entregó a Héctor Amaris (otro de los denunciados), al que Duzán identifica como “el brazo derecho de Álex Char”.

Es en este punto en donde Caracol Radio reveló una primera conversación, de 2016, en donde Amaris habla con Guzmán y “hace referencia al exalcalde”, pues dice que en una foto que le mandó al chat está el que “le firmó el contrato”.

En un segundo chat, según la emisora, el que contacta al ganadero es Jorge Padilla, exsecretario jurídico de la administración Char, que le pregunta que si ya se habló con Héctor y le menciona una cifra de dinero.

En un tercer chat, Amaris, señaló la frecuencia, mencionó “al entonces viceministro de aguas Luis Felipe Henao” y dijo que lo estaba llamando para que “ayude a presionar”, y es ahí en donde hace referencia a la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello.

El que estos chats se hicieran públicos tiene que ver, de acuerdo con la periodista Duzán, con unas “amenazas y presiones” en contra de Guzmán Chams para que retirara la denuncia, y es allí en donde aparece el nombre del empresario David Name como uno de los presuntos autores de esos hostigamientos.

“David Name me dijo que, si no retiraba la denuncia, él recurriría a la amistad íntima que tenía con la señora Margarita Cabello”, le aseguró Guzmán a la periodista, pues el ganadero había llevado el caso a instancias legales para tratar de recuperar el dinero.