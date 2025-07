Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, se ha vuelto a referir al lío legal en el que está involucrado, pues la Fiscalía lo señala de tener presuntos nexos con el Bloque Tolima de las Autodefensas.

De acuerdo con la entidad, testimonios de exintegrantes del Bloque señalan que el cantante tendría una relación comercial con el líder del grupo armado ilegal. En medio de esto, la Fiscalía ha pedido que se impongan medidas cautelares sobre sus bienes que superan los $ 25.000 millones de pesos.

Ante esto, el artista ha resaltado que hay una confusión en el proceso que adelanta la entidad y empezó por desmentir dicha cifra relacionada con su patrimonio.

“Es una equivocación, porque el avalúo que nosotros le hicimos al centro comercial o a donde están ubicados la discoteca Oasis, no está por 10 mil millones de pesos, que es el único bien inmueble que me pertenece. Yo nunca he hecho parte, ni de Capachos, que está ubicado en Ibagué, ni tampoco he hecho parte de la discoteca Solaris de Ibagué. No sé de dónde sacaron esa información y no entiendo por qué le dan ese tipo de credibilidad”, afirmó el cantante en conversación con Semana.

En el mismo pronunciamiento, Charlie Zaa cuestionó a la Fiscalía por el procedimiento y por la cifra dada con relación a sus bienes. “Lo más sencillo que puede hacer la Fiscalía es mandar a un investigador a pedir un certificado de libertad y mirar la tradición del bien inmueble. O irse hasta la Cámara de Comercio y mirar si efectivamente en la tradición de Cámara y Comercio mi nombre aparece allí. La verdad, me tiene impresionado”, agregó el cantante.

Además, continuó señalando que la Fiscalía dé más credibilidad a los testimonios en su contra. Citando a la Biblia, el cantante cuestionó el proceder de la entidad.

“Del momento en que Pilatos saca a la plaza pública a Barrabás y saca a Jesucristo y los fariseos empiezan a grito entero a pedir que le den la libertad a Barrabás, un hombre que mató, un hombre que robó, un hombre que secuestró; un hombre que tenía muchas cosas en contra de Roma. Y efectivamente a mi Señor le gritan que lo crucifiquen y que lo maten. Yo siento que es lo mismo que está haciendo la Fiscalía. Le está dando más credibilidad al testimonio de una persona que tiene antecedentes y no les está dando credibilidad a las pruebas que nosotros estamos aportando”, agregó Zaa.

Charlie Zaa dice que perdió “contrato gigante” por diligencia en Fiscalía

En cuanto a la diligencia en la que tuvo conocimiento del caso, el cantante señaló que cometió el error de acudir sin un abogado y que, incluso, perdió un contrato con un importante canal por asistir a la diligencia.

“Me llevaron como ganado al matadero. La señora me dijo a mí, ‘no, véngase sin abogado que eso no hay problema, es una versión libre’. Y como yo soy una persona de bien, pues yo pensaba que la señora me estaba hablando de manera buena. Yo me fui sin abogado y me senté, me tuvieron por más de seis horas, perdí un contrato gigante que tenía pendiente por hacer con Caracol, porque tenía ese día una cita en Caracol a las 2 de la tarde para ser jurado de un programa muy grande en Colombia. Y la señora decidió tenerme por más de seis horas preguntándome de todo y al final me dice por qué me tienen ahí”, agregó el intérprete al portal mencionado.

Finalmente, Zaa reafirmó que es inocente de lo que se le acuso y pide a la Fiscalía que lo desvinculen del caso. “Se lo dije al fiscal. Por favor, les pido de corazón que me saquen de esta ecuación porque yo estoy poniendo sobre la mesa todas las pruebas que rompen con esos chismes o con ese decir de dos personas que se desmovilizan y dicen mentiras para poder recibir beneficios con base en una condena”, puntualizó.

