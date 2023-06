“Juega esta noche las cuatro, las tres y las dos”, esto le indicó la empleada de la empresa SuperGiros a una beneficiaria que reclamaba los 500.000 pesos que otorga el Gobierno a cierto grupo de personas que se encuentran en condiciones de pobreza o de pobreza extrema.

Enseguida, la cobradora del subsidio refutó las opciones que la chancera les señaló desde su puesto de trabajo y le preguntó si eso lo daba (gratis) la empresa por retirar el dinero en ese punto de venta, ubicado en el municipio magdalenense.

“Eso es por el cobro, como nosotros aquí ganamos por venta y el pago no genera venta, entonces nosotros nos ayudamos con los chances”, argumentó la chancera las indicaciones que les dio a la beneficiaria.

Ante la respuesta de la empleada de SuperGiros, que le precisó que tenía que anotar $ 10.000 en chance para ayudarse, la beneficiaria se molestó y le dijo que solo podría colaborarle con 2.000 pesos; no obstante, la chancera le advirtió que solo podía hacer efectivo el juego de azar por valor de $ 10.000.

“Eso no es obligación que yo tenga que hacer $ 10.000 en chance. Tú no puedes decidir por la plata mía, tú me pides colaboración y te estoy colaborando con $ 2.000”, protestó la beneficiaria.