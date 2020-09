green

El Congresista fue consultado por Blu Radio y dijo que espera que el expediente se trabaje completo:

“Se trata de hechos que son considerados y catalogados como crímenes de lesa humanidad y mucho me temo que en la Fiscalía este caso también sufrirá un desgaste, que las pruebas se van a ir anulando”.

Los hechos que hacen parte de ese nuevo expediente son las masacres de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema tomó esta decisión porque perdió la competencia para investigar al exsenador, luego de que este renunciara a su curul en el Congreso.

Por su parte, el senador Antonio Sanguino señaló que esas decisiones se deben acatar y respetar, aunque como miembro de la oposición le pidió a la Fiscalía que no comience el proceso de cero y a cambio le dé continuidad a esas investigaciones con todo el rigor.

Mientras que el senador Gabriel Velasco añadió que la Corte está siendo consecuente con sus decisiones de días pasados, al no investigar a Uribe por no ser senador y porque los delitos de presunto fraude procesal y soborno a testigos no se cometieron cuando era congresista.

Entre tanto, sobre las 9:00 de la mañana de este miércoles, un juez de control de garantías decidirá si le concede la libertad al expresidente por esos delitos para que pueda enfrentar el proceso sin detención domiciliaria.