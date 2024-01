La denuncia oportuna y el sistema de cámaras de Medellín hicieron posible la captura de cinco ladrones que creyeron que se les había arreglado el 2024 con un millonario robo a un ciudadano sueco.

Todo comenzó en el barrio Jardines, del municipio de Envigado, donde el ciudadano sueco se percató que había sido chocado por otro vehículo y cuando descendió para verificar la situación inmediatamente fue intimidado con armas de fuego por los ocupantes del otro carro, quienes lo despojaron inmediatamente de un reloj Rolex avaluado en más de $ 60 millones.

El hombre inmediatamente se contactó al 123 para denunciar el hurto y entregó información sobre las señas del vehículo para facilitar su identificación. Con esta información, las autoridades desplegaron un plan candado y con ayuda de las cámaras de seguridad instaladas en varios puntos de la ciudad lograron registrar el paso del carro en el que se cometió el hurto pasando por Manrique, en la Comuna 3.

Así que las patrullas salieron a la persecución hasta que el vehículo fue interceptado con los cinco criminales a bordo. Todos fueron capturados en flagrancia al tener en su poder dos armas de fuego que utilizaron en el hurto y el reloj que le arrebataron a la víctima. Los cinco criminales capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y deberán responder.

Los cinco capturados y las armas de fuego fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Los hurtos a turistas extranjeros en Medellín siguen disparados. Entre enero y octubre de 2023, la Personería reportó más de 300 denuncias por este delito por parte de ciudadanos foráneos. Según el Observatorio de Turismo de la Personería, la mayoría de los casos se debe a hurto en las calles, pero también al suministro de escopolamina.

De hecho, el pasado 26 de diciembre se conoció un impactante testimonio de un turista dominicano que estuvo a punto de morir luego de que una mujer le suministrara escopolamina para robarlo.

“Él manifiesta que no se acuerda de nada. Cuando revisan el alojamiento ven que no aparece el televisor. Ahí se dan cuenta de que a Dalfren lo robaron. Luego revisaron y se dieron cuenta de que no aparecían 500 dólares, un Iphone 10, un Iphone 15 Pro Max, así como otros elementos personales de él. También se llevaron las tarjetas y se gastaron como 700 dólares”, señaló Juan Castellón, familiar de la víctima, quien además denunció que tras conocer el caso la policía ni siquiera ayudó a que lo remitieran con celeridad a un hospital, a pesar de que su vida estaba en riesgo. El hombre tuvo que llegar por sus propios medios al Pablo Tobón Uribe, en delicado estado.