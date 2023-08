La inseguridad en Bogotá y en el país en general está desbordada, pues los ciudadanos ya no están tranquilos ni en sus carros ni en centros comerciales ni en sus hogares, ya que los delincuentes buscan las maneras de robarle las pertenencias a sus víctimas a cualquier hora y en cualquier lugar.

De hecho, esta es una de las políticas más criticadas a la alcaldesa Claudia López, por ejemplo, ya que los casos de atracos han subido desde su mandato y los candidatos para el periodo 2024-2027 saben que es uno de los temas urgentes a mejorar.

Las bicicletas y los celulares son de los artículos más hurtados en Bogotá, pero ahora también se ha vuelto a presentar un crecimiento en el robo de relojes finos, principalmente los Rolex, que cuentan con un valor superior a los 30 millones de pesos.

El último caso se presentó el viernes 11 de agosto en las inmediaciones de la calle 85, cuando un hombre estaba dentro de un centro comercial y un delincuente lo abordó para quitarle el reloj.

“Entré por la puerta de la izquierda, subí a un restaurante invitando a mis sobrinos y a mi cuñada a comer una pizza. Saliendo del restaurante, dentro del centro comercial, entró una persona con un revólver calibre 38; desde la puerta hasta donde yo estaba, estamos hablando de unos 20 pasos”, dijo la persona para Noticias Caracol.

Y agregó: “Yo le estiro la mano y él, con el revólver, hace tiempo para quitar el reloj con toda tranquilidad. Sale prácticamente caminando del centro comercial y no supe cómo se fue: si en moto, no tengo ni idea”.

Pese a que las personas gritaban para que no se lo quitara, el delincuente solo le decía que no se hiciera matar por un reloj, sino que lo entregara de forma voluntaria y con eso no habían problemas.

Este caso puede parecer aislado, pero lo cierto es que hay una banda llamada ‘Los Rolex’ que se dedica a esta clase de robos por todo el país. De hecho, en noviembre del año pasado se dio la captura de seis integrantes de esta banda, pero al parecer ya se reforzaron nuevamente para quitarles las pertenencias a los ciudadanos.

Cómo identifican a las víctimas con relojes costosos

Según informó el diario El Tiempo, las investigaciones aseguran que no es que vayan por la calle y se encuentren a las personas y las aborden, sino que es un plan que toma mucho más tiempo.

Al parecer, los delincuentes se van al aeropuerto o a las partes más exclusivas de las distintas ciudades. Allí hay una persona que comienza a buscar víctimas, mirándoles sus brazos para determinar quien tiene un reloj costoso. Luego de que lo detectan, lo comienzan a seguir y cuando sale a la calle, lo abordan para quitarle sus pertenencias.

Es decir, estas operaciones delincuenciales no las hacen solo una o dos personas, sino toda una banda completa, en la cual cada persona tiene una tarea específica y así todos terminan ganando.

Finalmente, agrega el medio, los venden por encargo por Internet u otras plataformas, ya que no habrían pruebas de que estos elementos sean llevados a casas de empeño.