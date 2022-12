Suárez, que recientemente ha revelado más detalles del caso Odebrecht en Colombia, subió varias imágenes en las que se evidencia cómo un hombre la sigue por varias partes.

La periodista que habitualmente habla en su sección ‘Catalina al oído’, en el informativo matutino de W Radio, también dejó un mensaje en el que habla del tema.

Estas son las fotos que subió Suárez:

Quiero dejar constancia de algo que me sucede desde hace unas semanas cuando empecé a revelar lo que sucede desde investigación del FBI en caso Odebrecht, hago público y responsable de cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia a los fiscales de los que he hablado. pic.twitter.com/RHoDoV7mHt — Catalina Suárez B. (@CatalinaSuarezB) December 5, 2022

“Quiero dejar constancia de algo que me sucede desde hace unas semanas cuando empecé a revelar lo que sucede desde investigación del FBI en caso Odebrecht, hago público y responsable de cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia a los fiscales de los que he hablado”, escribió Suárez en su cuenta de Twitter.

De igual forma, la comunicadora señaló que ha visto la misma moto pasando cerca suyo en diferentes puntos de Bogotá.

(Vea también: Abogada de mujer golpeada por experiodista de Noticias Uno dio detalles de cómo está ella).

Lee También

“Desde hace semanas en motos siguen mi carro y esperan de las reuniones a las que voy, hoy una persona empezó a tomar fotos de donde estaba y este hostigamiento lleva dos semanas”, apuntó la periodista en esa red social.

Asimismo, Suárez compartió otro video en el que se evidencia cómo un sujeto se le acerca para intimidarla.

“No me callarán. Insisto, cualquier cosa que me pase responsabilizo a las personas de las que he hablado en investigación Odebrecht. Esos intocables no me callarán. Sepan ustedes que amo la vida y mi familia. Igual, nada que nos pase sería accidental”, añadió la periodista.

Video de periodista de W Radio denunciando persecución en su contra

Este es el video que Suárez subió a su cuenta de Twitter: