Cristian Camilo González, el sexto implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe, ya está en la cárcel y continúa en proceso de judicialización, pues era quien debía sacar al joven sicario de un parque del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, después del ataque.

En los detalles que dieron con su paradero, El Tiempo dio a conocer que un casco gris fue la prueba clave que llevó a vincular al caso a este nuevo implicado, quien ya había sido identificado gracias al seguimiento de videos ampliamente difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

En dichas imágenes, González tenía un vistoso casco gris que usó en la tarde del atentado cuando ‘campaneaba’ alrededor del lugar en el que dispararían al político. Fue eso, sumado a un comparendo por consumo de sustancias en espacio público, que llevó a que fuera individualizado.

De acuerdo con el medio citado, en su testimonio González contó que fue contactado por alias ‘el Costeño’ para ser quien sacaba al sicario en caso de que no fuera abatido en el lugar, siendo este el primer desenlace que consideraban en la logística del ataque.

Así mismo, aseguró que acordó con el organizador del atentado un pago de 20 millones de pesos por cumplir con este rol, pero agregó que de haber sabido que el objetivo era el precandidato Miguel Uribe, habría cobrado una suma mucho mayor. Además, constató que, al igual que las demás personas que están vinculadas al caso, no recibió nunca el dinero.

González confesó que, días antes del atentado, se había reunido con ‘el Costeño’, quien le dio las instrucciones cara a cara. Su papel era servir de señuelo: pararse en una esquina visible para que el sicario lo viera, se sintiera seguro de que lo iban a sacar de ahí y así se animara a disparar. Y así fue: después del ataque, el menor corrió directo hacia donde él estaba.

Pese al plan, González llegó tarde al barrio Modelia porque no tenía gasolina para la moto. Fue ‘el Costeño’ quien le dio 20.000 para que fuera a la estación de servicio, a la que acudió, y por el tiempo que estuvo allí, no alcanzó a llegar a recoger al adolescente que disparó contra el senador.

Al igual que el conductor del Spark y otros procesados, en el interrogatorio, González empezó por decir que no tenía nada que ver con el caso, que no debían tenerlo en cuenta como implicado, ya que “llegó tarde” y que “básicamente no hizo nada”, según afirmaron fuentes del proceso al medio mencionado.

No obstante, el seguimiento a las cámaras de seguridad ratificó que Cristian González estuvo en el lugar haciendo reconocimiento para que se cumpliera el objetivo de atentar contra Uribe Turbay. Además, las investigaciones llevaron a concluir que se reunió posteriormente con ‘el Costeño’ después del ataque.

Prontuario criminal del sexto implicado en el caso de Miguel Uribe

Cristian González ya acumulaba tres condenas al momento de su captura, dos por hurto agravado y una por porte ilegal de armas. Pese a que ya llevaba cerca de 10 años inmerso en delitos, había obtenido prisión domiciliaria en el 2019.

Ahora, González sería investigado por homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

También se conoce que González Ardila fue incluido en el Programa de Protección a Testigos, con el fin de evitar que sus familiares reciban amenazas por su implicación en el ataque contra el precandidato presidencial.

