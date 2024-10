Por: Focus Noticias

Focus Noticias Canal especializado en transmisión en directo de audiencias judiciales, foros, debates jurídicos y temas políticos. Focus Noticias El Canal de las Audiencias. Visitar sitio

Focus Noticias, aliado de Pulzo, entrevistó en exclusiva a Andrés Pérez Hoyos, uno de los hermanos condenado a 25 años de cárcel por el asesinato del reconocido fiscal antimafia Marcelo Pecci, quien fue asesinado en Cartagena cuando disfrutaba su luna de miel en 2022.

Estas fueron las revelaciones que hizo el cerebro del crimen del fiscal paraguayo desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.

(Vea también: Ella era Karen, mujer que hallaron sin vida en su casa; familia sospecha de feminicidio)

Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en Isla Barú, Cartagena , mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera . Según la versión oficial, los hermanos Pérez Hoyos contrataron a los sicarios que ejecutaron el crimen, incluyendo a Francisco Luis Correa Galeano , quien negoció un principio de oportunidad con la Fiscalía.

Revelaciones del “cerebro” del asesinato

En la entrevista con Florencio Sánchez , director de Focus Noticias, Andrés Pérez Hoyos expresó su arrepentimiento por su participación en el crimen, pidiendo nuevamente perdón a la familia Pecci. Sin embargo, hizo criticas a la Fiscalía, señalando que el fiscal del caso no permitió que los condenados presentaran su versión de los hechos. “Él nunca quiso escucharnos. Solo estaba enfocado en cumplirle a Colombia y meter presos a quienes fuera necesario, sin importar la verdad“, afirmó.

Vea la entrevista completa a Andrés Pérez Hoyos, el cerebro detrás del asesinato del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci:

A lo largo de la conversación, Pérez Hoyos habló de los autores intelectuales del asesinato, aseguró que se trata de “personas muy poderosas”, vinculadas a una red internacional. En sus palabras, la orden para matar a Pecci provino “diez días antes” del crimen, en encuentros mantenidos en Cartagena . Reveló que, aunque aceptó cargos, lo hizo “bajo presión” de la Fiscalía, que le prometió la excarcelación de su esposa Margareth Chacón , condenada a más de 39 años por su participación en el caso.

Pérez Hoyos, criticó el principio de oportunidad otorgado a Francisco Correa, calificándolo de “mentiroso” y asegurando que involucró a personas inocentes en el caso, como Margareth Chacón condenada a más de 39 años de cárcel y políticos como el expresidente de Paraguay Horacio Cartes . Según Pérez Hoyos, Correa Galeano fabricó testimonios para reducir su condena.

A pesar de las graves acusaciones, Pérez Hoyos dice que siente temor por la vida de su familia. “Son personas que tienen poder en todo el mundo. Yo prefiero seguir con mi vida y mi familia viva”, manifestó.

Las conexiones internacionales del crimen también fueron un tema recurrente. A la pregunta de si existía una red de narcotraficantes detrás del asesinato de Pecci, Pérez Hoyos respondió que se trataba de una red poderosa con operaciones globales. Además, negó conocer al expresidente Horacio Cartes , quien fue mencionado por Correa Galeano por presuntamente tener intereses en el asesinato del fiscal.

Lee También

El precio de la muerte de Marcelo Pecci

Pérez Hoyos también detalló el valor que se habría pagado por el crimen. Según su testimonio, 1.500 millones de pesos fueron entregados a Correa Galeano para llevar a cabo el asesinato. Sin embargo, él y su hermano no recibieron la paga prometida. “Nosotros no alcanzamos a recibir nada”, confesó, explicando que el pago se efectuaría una vez cometido el crimen, pero nunca se concretó.

La entrevista de Andrés Pérez Hoyos con Focus Noticias deja al descubierto las dudas sobre el verdadero alcance de la red detrás del asesinato de Marcelo Pecci. Aunque el crimen fue esclarecido judicialmente, las declaraciones de Pérez Hoyos apuntan a una trama más profunda y compleja, con posibles implicaciones internacionales que podrían reabrir la investigación en Paraguay y otros países.

El caso sigue abierto en la justicia de Paraguay , donde la figura de Marcelo Pecci, un fiscal comprometido con la lucha contra el crimen organizado, sigue buscando respuestas y autores intelectuales.

Estos son algunos apartes de la reveladora entrevista de Andrés Pérez Hoyos con Focus Noticias.

FN ¿Por qué decide usted hablar con Focus Noticias y contar muchos detalles de lo que ha pasado en este proceso.

AP – Decido dar esta entrevista para contarle a las personas, especialmente a las víctimas, aprovecho en este momento para pedir perdón nuevamente a la familia Pecci, por el daño que cometimos, que hicimos, no hay manera de decirlo.

El fiscal nunca quiso escuchar una declaración de parte de nosotros. Siempre se ensañó, fue a que tenía que condenarnos, a condenarnos todo el tiempo, y bueno, a contar la verdad, a contar la verdad de todo este proceso que hemos tenido.

FN – ¿Qué era lo que usted le quería contar?

AP – Pues quien mandó asesinar al doctor Pecci.

FN – ¿Quién lo mandó asesinar?

AP – Eso ya es muy difícil decirlo en este momento, porque ya nosotros estamos condenados, ya nosotros ya no tenemos ningún beneficio jurídico. Yo creo que el doctor Mario Burgos, al condenarnos, él sepultó la verdad.

Lo que le interesaba era cumplirle a Colombia, como nos lo decía en el búnker. Él sólo quería cumplirle a Colombia metiendo a todas las personas que tenía que meter presa, como fuera. Más bien se interesó en las mentiras de un testigo que prácticamente no sé de dónde están diciendo todas esas cosas. Testigo que fue una persona que yo contraté para hacer eso. Entonces.

FN – ¿Es el sicario?

AP – Que Francisco Correa, el que articuló todo. Ese señor de aquí para arriba no sabe más nada. Es una persona que prácticamente se acogió a un principio de oportunidad con mentiras. Y eso es lo que yo quiero expresarle a Colombia de que injustamente llegan personas a la cárcel. Entonces, yo no entiendo por qué si se va a acoger a un principio de oportunidad, Francisco Correa no se acogió con la verdad, delatándonos a mi hermano y a mí, que si éramos los que estaban encargados las cosas, pero no a personas inocentes como Margaret Chacón, como la mamá de Christian Monsalve, que es una persona también inocente, y como persona que él mencionó, de Paraguay, que no sé de dónde sacó él el nombre como el expresidente de allá.

(Lea también: Nueva masacre en Norte de Santander deja tres víctimas; estremecedores detalles)

FN – ¿Por qué usted ahora a pesar de que usted aceptó cargos y fue condenado porque no le cuenta la verdad a Colombia, a Paraguay, a la familia del fiscal Marcelo Pecci, si es tal su arrepentimiento y el perdón que le acaba de pedir a la familia.

AP – La verdad, eso lo quería hacer yo en el momento, pero son personas muy poderosas, personas que tienen mucho poder y la verdad yo prefiero seguir con mi familia viva, yo prefiero tener mi vida porque yo no puedo hablar por hablar.

FN – Es el papel de la Fiscalía, el papel de los jueces, investigar y dar, digamos, un juez corroboró y usted mismo, ante las pruebas que tiene la fiscalía, aceptó los cargos y aceptó una condena de 25 años de cárcel. Usted había podido con sus abogados hacer un principio, un preacuerdo, colaborar con la justicia.

AP – No, yo acepté cargos porque Burgos me lo pidió. Burgos me dijo, acépteme cargos, traemos a Margaret que es inocente y listo, eso fue todo.

FN – ¿Son narcotraficantes muy peligrosos los que están detrás de la muerte de Marcelo Pecci?

AP – Lo único que te puedo decir es que son personas poderosas, son personas que tienen poder y pueden llegar donde ellos quieran llegar. Son personas que manejan prácticamente por todo el mundo, tranquilamente.

FN – ¿El expresidente Horacio Cartes de Paraguay está involucrado en esta red, fue uno de los que ordenó el asesinato de Marcelo Pecci?.

AP – No, ese señor ni lo conozco. Lo vine a conocer ahora que Francisco Correa lo sacó públicamente de que él era una persona que había financiado eso, pero no, no tiene que ver con ese señor en ningún momento, espero que investiguen y lo saquen de ese proceso porque es triste que llegue una persona inocente a un caso tan delicado.

FN – ¿Por qué Francisco Correa Galeano lo involucra?

AP – Esa es la pregunta. Porque Francisco Correa se tiene que valer de mentiras para ganarse un principio de oportunidad. Si yo me hubiera querido acoger a un principio de oportunidad, yo le digo voy a cogerme un principio de oportunidad y no aceptó los cargos, pero él se acogió al principio de oportunidad y sacó personas inocentes a la luz que no tienen nada que ver en este caso. Entonces, eso tiene que investigarlo la Fiscalía. El porqué Burgos aceptó que este señor dijera tantas mentiras.

FN – Andrés, ¿quién lo contrata usted para matar a Marcelo Pecci?

AP – Ese contrato sale 10 días antes de su muerte.

FN – ¿Quién lo contacta?

AP – Los jefes, las personas que están por encima de mí.

FN – Usted trabajaba para esa red, cuál era su relación con esa organización. De dónde viene la Orden de Paraguay, de Colombia, de Brasil, de Venezuela, ¿De dónde?

Andrés Pérez también habló de la solicitud de extradición a Estados Unidos, cuánto costó el asesinato y por qué el hijo y exesposo de Margareth Chacón están presos en El Salvador

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.