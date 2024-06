Por: El Espectador

En agosto de 2023, Andrés Camilo Parales, auxiliar de la Policía Nacional, fue obligado a cortar su cabello, pues tenerlo largo va en contra de las reglas de la institución. Como Parales profesa el satanismo, se negó a cumplir la orden bajo los principios de la rebeldía y la no imposición social de reglas.

En su momento, le hicieron un proceso investigativo disciplinario que terminó en una acción de tutela donde Parales afirmó que las reglas de la Policía no pueden ser un impedimento para cumplir lo que dice la Constitución.

El pasado 26 de abril, la Oficina de Control Disciplinario Interno en Bucaramanga (Santander), concluyó que la indagación debe ser culminada por falta de material probatorio.

El documento detalla que el día 21 de agosto de 2023, el intendente Favio Alonso Orduz, le ordenó a Parales cortar su cabello y que tuvieron un fuerte altercado verbal, ya que esto infringía las normas de la institución. Sin embargo, la oficina disciplinaria concluyó que resultó ineficaz ese recaudo probatorio “para establecer si en efecto el auxiliar Parales cumplió o no con la orden emanada y corrigió su corte de cabello conforme mandaba un acto administrativo”, se lee en el fallo.

Parales desde los 15 años se autodenomina satanista. Él es un fiel creyente a los mandamientos del considerado papa satanista, Anton Lavey, y ha participado en rituales de desprendimiento de malas energías. Cuando entró a cumplir con el servicio militar, comentó, se vio obligado a orarle a un Dios que no es el suyo. Seguir los mandamientos satanistas, incluía no cortarse el cabello y pese a que esto iba en contra de sus creencias, en el documento se detalla que él cumplió con las órdenes.

Se indica que la investigación constató que la conducta de Parales no afectaba el deber que realizaba en la institución, pesé a que el corte de cabello, por reglamentación, debe ser corto en los uniformados.

Adicionalmente, en las declaraciones entregadas por el intendente Orduz afirmó que “posteriormente, que yo recuerde, él ya dijo que ya había dado cumplimiento, y sí, él estaba después peluqueado”.

Estos hechos llevaron a la Oficina Disciplinaria en Bucaramanga a archivar definitivamente el proceso y terminar todo acto investigativo en contra de Parales. El material probatorio determinó que no es posible juzgar al auxiliar, pues sus superiores tenían versiones divididas que no constataban que él se hubiese cortado o no el cabello.

Es decir, iniciaron un proceso en su contra sin siquiera cerciorarse de aportar las pruebas suficientes.

