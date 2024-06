La muerte de Lilia Rosa Pertuz Castro, de 27 años, en una vivienda ubicada en Santo Tomás (Atlántico), estaría relacionada con un ritual satánico.

Pertuz fue hallada con signos de tortura y con su cabeza cercenada en una vivienda durante la madrugada del 14 de junio. A David Zamora, conocido como ‘el Chamo’, quien sería su pareja sentimental, se le señala como el principal sospechoso de la muerte.

Los elementos expuestos en la audiencia contra ‘el Chamo’, revelan que el feminicidio se habría dado bajo un “ritual satánico”, puesto que la víctima fue hallada por las autoridades con sogas amarradas a sus extremidades y atada a una silla.

Una amiga de la difunta le contó a El Heraldo que Lilia la llamó el día anterior a su asesinato y le insistió en repetidas ocasiones que la acompañara al lugar donde luego fue hallada sin vida.

“Ella (Lilia Rosa) me llamó y me dijo que fuera para su casa como a las 5:00 de la tarde, pero yo no fui porque yo me sentía mal, tenía dolor de muela. Yo después llegué a su vivienda como a las 6:00 de la tarde, pero me contaron que se había ido, la empecé a escribir (Facebook) y ella no me respondió más”, indicó Pedrozo Quintero al medio de comunicación.